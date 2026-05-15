El FBI desclasificó una serie de documentos que detallan la intercepción de un supuesto mensaje de origen no humano en una base militar de Estados Unidos. El expediente, que permaneció bajo reserva durante años, describe la detección de señales electromagnéticas anómalas que no correspondían a ninguna tecnología terrestre conocida en el momento del incidente. Los informes técnicos sugirieron que la frecuencia y el patrón de la transmisión indicaban una intencionalidad inteligente externa.

Los archivos forman parte de una serie de registros vinculados a fenómenos anómalos no identificados. Los agentes de la división de contrainteligencia redactaron que la señal presentó variaciones matemáticas constantes que descartaron la interferencia atmosférica o el ruido de radio natural. El hallazgo activó un protocolo de emergencia que involucró a científicos y analistas de señales del Pentágono.

La documentación especificó que los hechos ocurrieron en un sector de alta seguridad, donde los radares detectaron la presencia de objetos con capacidades de vuelo no convencionales. El informe técnico subrayó que "el mensaje contenía secuencias numéricas complejas" que los criptógrafos de la época no lograron descifrar en su totalidad. Esta falta de resolución llevó a las autoridades a clasificar el evento como una potencial amenaza a la seguridad nacional.

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Qué dicen los archivos del FBI sobre el origen de los mensajes

Los registros oficiales no confirmaron una procedencia planetaria específica, pero descartaron de forma tajante el uso de satélites o naves terrestres. El análisis de la trayectoria de la señal ubicó el punto de emisión fuera de la órbita terrestre, en una región del espacio profundo. Los analistas describieron el fenómeno como una "transmisión dirigida de alta energía" que impactó directamente en los receptores de la base militar sin previo aviso.

El personal involucrado en la detección recibió órdenes de silencio absoluto bajo la Ley de Espionaje. Los documentos mostraron que se realizaron entrevistas exhaustivas a los operadores de radio, quienes afirmaron que el sonido captado no se parecía a nada escuchado anteriormente. "La textura del audio era metálica y rítmica", declaró uno de los testigos cuya identidad permaneció protegida en los folios liberados.

Los informes técnicos sugirieron que la frecuencia y el patrón de la transmisión indicaban una intencionalidad inteligente externa.

La oficina de investigaciones mantuvo una vigilancia constante sobre los científicos que intentaron filtrar los datos a la prensa. Los legajos incluyeron transcripciones de llamadas telefónicas interceptadas y registros de seguimiento a físicos teóricos que cuestionaron la versión oficial. El gobierno estadounidense priorizó el aislamiento total de la evidencia física recogida en el lugar del incidente, la cual se trasladó a instalaciones no declaradas.

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La publicación de estos archivos marcó un cambio en la transparencia gubernamental respecto a los fenómenos aéreos no identificados. Durante décadas, la respuesta oficial consistió en la negación sistemática, pero la precisión de los datos contenidos en estos informes obligó a una revisión de la narrativa histórica. El Congreso de los Estados Unidos solicitó recientemente más acceso a estos expedientes para evaluar si existen más comunicaciones almacenadas en los archivos del FBI.

Expertos en ufología y seguridad aeroespacial consideraron que este es uno de los registros más sólidos sobre la interacción entre fuerzas militares y entidades desconocidas. La rigurosidad de los datos numéricos y las fechas coincidentes con otros avistamientos masivos fortalecieron la hipótesis de un programa de vigilancia extraterrestre. "No estamos ante un error de interpretación", afirmaron especialistas tras analizar la densidad informativa de los reportes desclasificados.

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El documento final del legajo sugirió que la investigación se cerró sin una conclusión definitiva debido a la desaparición súbita de la señal. No obstante, los protocolos de monitoreo permanecieron activos y se integraron en los sistemas de defensa actuales. La desclasificación permitió conocer que el gobierno estadounidense gastó millones de dólares en intentar replicar la tecnología necesaria para responder a dicha transmisión.

API/AF