Un gigantesco asteroide con capacidad potencial para destruir una ciudad completa pasará extremadamente cerca de la Tierra la próxima semana y volvió a poner en el centro del debate la vulnerabilidad del planeta frente a objetos espaciales peligrosos. Se trata del cuerpo celeste denominado 2026 JH2, detectado hace apenas unos días por observatorios astronómicos internacionales.

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Según las estimaciones de los especialistas, el objeto mide entre 16 y 35 metros de diámetro, es decir, podría alcanzar un tamaño equivalente a cuatro colectivos de Londres alineados. Aunque la NASA y otras agencias espaciales descartaron cualquier riesgo de impacto durante al menos los próximos 100 años, los expertos advirtieron que el episodio expone una preocupación creciente: la dificultad para detectar a tiempo algunos cuerpos potencialmente destructivos.

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El acercamiento máximo ocurrirá el próximo lunes por la noche, cuando el asteroide pase a aproximadamente 90.000 kilómetros de la Tierra, una distancia extremadamente corta en términos astronómicos. Para tomar dimensión, equivale a apenas una cuarta parte de la distancia entre la Tierra y la Luna.

Por qué el paso de 2026 JH2 preocupa a los científicos

Aunque el asteroide no impactará contra el planeta, investigadores señalaron que un objeto de esas características podría provocar consecuencias devastadoras si ingresara en la atmósfera terrestre.

El astrónomo Mark Norris, de la Universidad de Lancashire, explicó que se trata de un cuerpo con potencial suficiente para “arruinar una ciudad de forma muy eficiente” en caso de colisión.

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Actualmente, el asteroide 2026 JH2 viaja a una velocidad cercana a los 8,3 kilómetros por segundo respecto de la Tierra. Su tamaño fue calculado a partir de la luz que refleja su superficie, aunque los científicos reconocen que todavía existe incertidumbre sobre sus dimensiones reales.

Esto se debe a que algunos asteroides están compuestos por materiales oscuros o poco reflectantes, lo que puede hacer que aparenten ser más pequeños de lo que realmente son.

El antecedente de Chelyabinsk: la explosión que dejó miles de heridos

Para entender el potencial destructivo de un objeto de este tipo, los expertos compararon a 2026 JH2 con el famoso meteorito de Chelyabinsk, que explotó sobre Rusia en 2013.

Aquel cuerpo espacial tenía unos 20 metros de diámetro y estalló a unos 45 kilómetros de altura sobre la región rusa cercana a Kazajistán. La explosión liberó una energía equivalente a 30 veces la bomba atómica de Hiroshima.

El impacto atmosférico provocó una poderosa onda expansiva que rompió ventanas, destruyó edificios y dejó cerca de 1.500 personas heridas. Además, más de 3.600 viviendas resultaron dañadas, pese a que solo una mínima parte del meteorito alcanzó la superficie terrestre.

Los científicos creen que un objeto del tamaño máximo estimado para 2026 JH2 podría generar un evento incluso más destructivo.

Dónde se encuentra ahora el asteroide y cómo podrá observarse

Actualmente, el cuerpo espacial se encuentra a unos tres millones de kilómetros de la Tierra, desplazándose dentro de la constelación de Ursa Major.

Aunque será imposible verlo a simple vista, astrónomos indicaron que podría observarse mediante telescopios amateurs bajo condiciones de cielo oscuro y baja contaminación lumínica.

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El paso cercano será monitoreado por distintas redes de defensa planetaria que rastrean objetos cercanos a la Tierra, conocidas como programas NEO (Near-Earth Objects).

El caso de 2026 JH2 volvió a encender el debate sobre la preparación global frente a amenazas espaciales. A comienzos de este año, la jefa de defensa planetaria de la NASA, Kelly Fast, reconoció que todavía existen miles de asteroides medianos sin detectar. Según explicó, los científicos continúan buscando alrededor de 15.000 objetos espaciales potencialmente peligrosos capaces de generar daños regionales catastróficos.

Aunque este tipo de impactos no destruirían el planeta, sí podrían devastar ciudades enteras o provocar desastres de gran escala.

La misión DART y el problema que todavía no tiene solución

En 2022, la NASA realizó la histórica misión DART, considerada el primer ensayo real de defensa planetaria. Durante la operación, una nave espacial impactó deliberadamente contra el asteroide Dimorphos para modificar su órbita.

La prueba fue exitosa y demostró que es técnicamente posible desviar un objeto espacial mediante impacto cinético.

Sin embargo, especialistas advirtieron que actualmente no existe otra nave similar lista para despegar en caso de detectarse una amenaza inmediata.

La científica planetaria Nancy Chabot, una de las líderes del proyecto DART, explicó que la misión fue una demostración tecnológica, pero que hoy no hay un sistema operativo permanente preparado para responder rápidamente ante un posible impacto real.