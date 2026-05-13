El planeta enfrenta un aumento de la temperatura de hasta 6°C hacia finales del siglo XXI si las emisiones de gases de efecto invernadero mantienen su ritmo actual sin intervenciones drásticas. Este escenario, denominado de "altas emisiones", proyectó una transformación radical de los ecosistemas, la extinción masiva de especies y la inundación de ciudades costeras debido al derretimiento de los polos.

La metodología del estudio utilizó datos históricos y proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas, cruzando variables de consumo energético global y deforestación. Los científicos determinaron que la ventana de oportunidad para mantener el calentamiento por debajo de los 1,5°C se cerró casi por completo.

El informe remarcó que las políticas actuales de los gobiernos no alcanzan para frenar la inercia térmica de los océanos, que absorbieron el 90% del excedente de calor generado desde la era industrial.

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El incremento térmico disparará fenómenos meteorológicos extremos con una frecuencia e intensidad sin precedentes en la historia humana. Las olas de calor en regiones templadas superarán los 50°C de forma recurrente, mientras que las sequías prolongadas destruirán las cosechas en el cinturón agrícola global.

"Estamos ante una amenaza existencial que requiere una reconfiguración total de nuestra economía y matriz energética", aseguró un especialista vinculado al proyecto de monitoreo ambiental.

La elevación del nivel del mar constituye otra de las certezas documentadas en el reporte técnico. El deshielo de las capas de Groenlandia y la Antártida Occidental aportaría suficiente agua para desplazar a más de 600 millones de personas que viven en zonas bajas.

Las ciudades de Nueva York, Londres, Shanghái y Buenos Aires sufrirían inundaciones permanentes en sus áreas metropolitanas, lo que obligaría a migraciones internas masivas y crisis de infraestructura globales.

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La mitigación depende exclusivamente de la eliminación de los combustibles fósiles y la implementación de tecnologías de captura de carbono a escala industrial. El documento subrayó que incluso con una reducción inmediata, el sistema climático ya presenta un retraso que garantiza un aumento residual de la temperatura durante las próximas décadas.

Las inversiones en energías renovables debieron triplicarse en el último quinquenio para evitar que las proyecciones de máxima intensidad se conviertan en la realidad estadística del futuro cercano.

El impacto en la salud pública se manifestó mediante la expansión de enfermedades tropicales hacia latitudes antes protegidas por el clima frío. El dengue, la malaria y el virus del Nilo Occidental encontraron nuevos nichos de reproducción en Europa y América del Norte.

"El colapso de la biodiversidad no es solo una pérdida estética, es la ruptura de los servicios ecosistémicos que nos mantienen con vida", indicó el comunicado oficial del equipo de investigación.

La seguridad alimentaria global entró en una fase de vulnerabilidad crítica debido a la acidificación de los océanos y la pérdida de suelo fértil. La reducción de las poblaciones de peces afectó la principal fuente de proteína para millones de personas en países en desarrollo.

Los modelos económicos integrados al reporte previeron una caída del 20% en el PBI mundial para el cierre del siglo a raíz de los costos asociados a los desastres naturales y la adaptación de infraestructura.

API / ds