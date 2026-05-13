El SMN confirmó un mediodía gris con 14°C en CABA y el AMBA. El pronóstico actualizado anticipa que la nubosidad persistirá, obligando a los vecinos a mantener el abrigo para el regreso a casa hoy miércoles.

Alerta naranja en Tucumán: el Servicio Meteorológico Nacional anunció la llegada de un viento Zonda

A las 12:00, el termómetro marcó 14.2°C en la Capital Federal, bajo un cielo mayormente cubierto que dominó toda la mañana. La humedad se mantuvo alta y el viento sopló desde el sector sur, aportando una sensación de frescura que se mantendrá durante las próximas horas. No se registraron precipitaciones, pero el ambiente pesado fue la marca distintiva de la primera mitad de la jornada.

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Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 13 de mayo

Para lo que resta de la tarde, la nubosidad disminuirá levemente aunque el sol aparecerá de forma intermitente entre las nubes. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, un valor moderado para esta época del año. El viento rotará hacia el sudeste, lo que impedirá un ascenso térmico mayor y mantendrá el ambiente fresco para quienes circulen por la vía pública hacia el final del día.

Hacia la noche, el cielo estará parcial a algo nublado y la temperatura bajará hasta los 11°C. La probabilidad de lluvias será nula, por lo que el regreso a casa ocurrirá sin sobresaltos meteorológicos en todo el Gran Buenos Aires. Será clave tener una campera a mano, ya que la ausencia de sol acelerará el enfriamiento del aire apenas caiga la tarde en la zona metropolitana.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió Avisos a Corto Plazo (ACP) por tormentas aisladas en sectores del noreste argentino, especialmente en Misiones y el norte de Corrientes. En esas provincias, la actividad eléctrica y las ráfagas ganaron terreno durante la mañana. El resto del país presentó condiciones de estabilidad, con temperaturas bajas en la Patagonia y cielos despejados sobre la franja central y la región de Cuyo.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el otoño se sentirá con una mañana fresca y ascenso térmico moderado

En la zona cordillerana de Mendoza y San Juan, rigieron alertas por vientos intensos que dificultaron la visibilidad en alta montaña. Por otro lado, las provincias del NOA mantuvieron un clima templado con máximas que rondarán los 22°C. El sistema frontal que cruzó el centro del país ya se desplazó hacia el Atlántico, dejando una masa de aire seco y estable en la mayor parte del territorio nacional.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

Mañana jueves arrancará con una mañana fría en el AMBA, con una mínima estimada en 9°C y cielo despejado. El sol ganará protagonismo desde temprano y permitirá que la temperatura suba hasta los 18°C por la tarde. No habrá rastro de inestabilidad, consolidando un cierre de semana laboral con tiempo seco y vientos leves del sector noreste que favorecerán un ascenso térmico paulatino.