La jornada de este miércoles en Mar del Plata estará marcada por una notable presencia de nubes y una alta probabilidad de chaparrones aislados. Los residentes y visitantes deberán abrigarse, ya que el viento intenso del sector sudoeste incrementará la sensación de frío durante todo el día, dificultando las actividades recreativas al aire libre en la zona costera y los paseos marítimos.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y el centro marplatense, la temperatura máxima alcanzará los 14°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 7°C durante la noche. El cielo permanecerá mayormente nublado y el Servicio Meteorológico Nacional prevé una probabilidad de precipitaciones cercana al 50%. El viento será el gran protagonista, con velocidades constantes y ráfagas que superarán los 60 km/h en los sectores más expuestos al mar.

Clima miércoles 13 de mayo

Hacia el interior de General Pueyrredon, en Sierra de los Padres y Batán, el impacto de las ráfagas será levemente menor pero la temperatura se sentirá aún más baja por la altitud y la humedad. Los conductores que circulen por la Ruta 226 encontrarán bancos de niebla matinales y condiciones de visibilidad reducida debido a la nubosidad baja que cubrirá toda la región serrana durante gran parte del miércoles.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

En las localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita el panorama será similar, con un clima hostil para la navegación y la permanencia en playas. El SMN mantendrá un seguimiento estrecho sobre la intensidad de los vientos, recomendando a la población de General Alvarado y zonas aledañas asegurar objetos que puedan volarse. No se descartan avisos de corto plazo si las celdas de lluvia ganan intensidad.

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Hacia el norte de la Costa Atlántica, en Villa Gesell y Pinamar, la nubosidad será persistente y las temperaturas máximas no superarán los 15°C. La inestabilidad afectará a todo el sudeste bonaerense, por lo que Defensa Civil de General Pueyrredon solicitará precaución al transitar por la costa y evitar zonas de escolleras ante el posible incremento del oleaje por el fuerte viento del sudoeste.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días muestra una continuidad del aire frío sobre la región. El jueves la temperatura se mantendrá estable pero el viernes ingresará un nuevo frente que podrá generar lluvias hacia el inicio del fin de semana. Los turistas que planeen visitar La Feliz deberán preparar vestimenta invernal, ya que las máximas difícilmente superarán los 12°C o 13°C durante el sábado y domingo.