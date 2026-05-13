Este miércoles 13 de mayo se presentará con un escenario de estabilidad atmosférica absoluta en la zona central del país. No se registrarán precipitaciones y el cielo lucirá mayormente despejado, aunque con algunas nubes dispersas hacia la tarde. Los vientos soplarán de forma leve desde el sector sur y rotarán gradualmente hacia el suroeste, manteniendo el aire fresco pero agradable durante el día.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 13 de mayo

En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura máxima alcanzará los 16°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 9°C. La humedad rondará el 60% y la visibilidad será óptima. Los porteños disfrutarán de una tarde soleada, con ráfagas de viento muy leves que no superarán los 12 kilómetros por hora, lo que permitirá que la sensación térmica sea similar a la temperatura real.

Clima miércoles 13 de mayo

En el Gran Buenos Aires, especialmente en zonas como Ezeiza o Escobar, el frío se sentirá con mayor rigor al amanecer, con mínimas que descenderán hasta los 6°C. Durante la tarde, el termómetro también se detendrá en los 15°C o 16°C. La nubosidad será escasa en todo el conurbano, aunque la humedad será ligeramente superior en las zonas rurales, donde podrán registrarse neblinas matinales aisladas.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá el monitoreo sobre el extremo sur del país. Se prevén nevadas de variada intensidad en la zona cordillerana de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, donde el SAT podrá emitir alertas amarillas si las condiciones de visibilidad empeoran. En el resto de la Patagonia, los vientos del oeste serán los protagonistas, con ráfagas que afectarán principalmente a Santa Cruz.

Científicos argentinos logran monitorear la atmósfera terrestre usando rayos cósmicos

Por el contrario, el norte argentino experimentará condiciones de buen tiempo. Provincias como Misiones, Formosa y Chaco registrarán temperaturas máximas que superarán los 22°C, bajo un cielo con nubosidad variable. En la zona central, Córdoba y Santa Fe compartirán el escenario de estabilidad que reina en Buenos Aires, con mañanas frescas y tardes templadas sin riesgo de fenómenos meteorológicos adversos para la jornada de hoy.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días muestra un ligero y paulatino ascenso de las marcas térmicas. El jueves 14 de mayo, el cielo se presentará despejado con una máxima de 17°C, mientras que el viernes 15 las nubes ganarán terreno pero la temperatura se mantendrá estable. Los vientos rotarán hacia el sector noreste, lo que aportará un poco más de humedad a la región central del país hacia el inicio del fin de semana.

Para el sábado 16 de mayo, se anticipará una rotación del viento al sector sur que traerá mayor cobertura nubosa. Existe una probabilidad baja de lluvias aisladas para el cierre del sábado, con un descenso térmico que se consolidará hacia el domingo 17. Esta masa de aire frío mantendrá las condiciones típicamente otoñales, con mínimas que volverán a perforar la barrera de los 10°C en gran parte de la provincia de Buenos Aires.