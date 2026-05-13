El Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Defensa Civil de la provincia de Tucumán emitieron una alerta por la llegada del Viento Zonda a la región pedemontana y sectores del llano durante la jornada del lunes. El fenómeno meteorológico provocará un ascenso marcado de la temperatura, con máximas que alcanzarán los 32 grados centígrados, y ráfagas que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora en los departamentos de Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Lules, Yerba Buena y zonas bajas de Tafí del Valle.

Según el informe técnico, las condiciones de baja humedad y alta temperatura incrementaron el riesgo de incendios forestales en toda la jurisdicción. El director de Defensa Civil, Fernando Torres, confirmó que el sistema de vigilancia se encuentra operativo para asistir a las zonas más comprometidas por el ingreso del aire cálido proveniente de la zona cordillerana.

Se recomendó a los ciudadanos permanecer en construcciones cerradas y evitar la exposición al aire libre mientras las ráfagas mantuvieran su intensidad máxima.

El fenómeno se originó por el enfriamiento del aire húmedo en la ladera occidental de la cordillera, que luego descendió por la ladera oriental ganando temperatura y perdiendo humedad. Este proceso generó que el aire llegara al territorio tucumano con características secas y calurosas. "Solicitamos a la población no quemar basura ni pastizales para evitar focos ígneos incontrolables", declararon desde el comité de emergencia.

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La visibilidad en las rutas provinciales sufrió una disminución significativa debido al levantamiento de polvo y arena. Esta situación afectó principalmente a los conductores que transitaron por las rutas 307 y 38 durante las primeras horas de la tarde. El organismo vial sugirió reducir la velocidad y circular con las luces bajas encendidas de manera permanente.

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Cómo afectará el Viento Zonda a la provincia de Tucumán

El ingreso del viento provocará una amplitud térmica pronunciada, afectando la presión atmosférica en la zona del Gran San Miguel de Tucumán. Los especialistas indicaron que el efecto "foehn" se sentirá con mayor intensidad en las áreas cercanas al cerro San Javier. La sequedad extrema del ambiente redujo los niveles de humedad relativa por debajo del 15%.

Las ráfagas provocaron la caída de ramas y el desprendimiento de cartelería en sectores urbanos de Yerba Buena. El personal municipal inició tareas de despeje en las arterias principales para normalizar el flujo vehicular. "Es fundamental asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento", detalló el comunicado oficial de la provincia.

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Las medidas de seguridad que tomó la Defensa Civil de Tucumán ante la alerta

Las autoridades locales dispusieron un esquema de guardias permanentes y la suspensión de quemas controladas en establecimientos rurales. El plan de contingencia incluyó la coordinación con el cuerpo de Bomberos Voluntarios para intervenir de forma inmediata ante cualquier emergencia relacionada con la caída de cables de alta tensión o transformadores eléctricos.

Las rutas provinciales 307 y 38 sufrieron una disminución de visibilidad significativa debido al levantamiento de polvo y arena.

La duración del fenómeno se extenderá hasta la noche, momento en el que se espera la entrada de un frente frío proveniente del sector sur. Este cambio de masa de aire provocará un descenso brusco de la temperatura para el día martes, con mínimas que se ubicarán cerca de los 12 grados. El contraste térmico marcará el fin de la influencia del Zonda en el norte del país.

El reporte de la estación meteorológica del Aeropuerto Benjamín Matienzo registró ráfagas máximas de 58 kilómetros por hora a las 15:00 horas. El impacto del viento seco también generó cefaleas y malestar físico en personas sensibles a los cambios de presión. Los centros de salud provinciales no reportaron ingresos de gravedad vinculados directamente al evento climático.

La Dirección de Defensa Civil mantuvo el estado de alerta naranja para las zonas altas. El organismo recomendó a los ciudadanos permanecer en construcciones cerradas y evitar la exposición al aire libre mientras las ráfagas mantuvieran su intensidad máxima.

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