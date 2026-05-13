El miércoles inicia con un marcado cambio en la circulación de aire que afecta directamente al Monumento a la Bandera y todo el Gran Rosario. El ingreso de una masa de aire más fresca desde el sector sudeste garantiza un ambiente otoñal, con nubosidad en aumento que cubrirá el sol durante gran parte del día, obligando a los rosarinos a reforzar el abrigo.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La humedad se mantiene en niveles elevados, superando el 85%, lo que generará neblinas matinales en la conexión con Funes y Roldán. En la zona de la costa, el viento que sopla desde el Río Paraná incrementará la sensación de frescura, haciendo que los 12°C registrados en las primeras horas se sientan más bajos. No hay probabilidades de precipitaciones, pero el cielo permanecerá gris.

Clima miércoles 13 de mayo

En el Cordón Industrial, la estabilidad atmosférica permite que la nubosidad sea el factor común. El termómetro apenas alcanzará los 17°C hacia la tarde, una marca austera para la época. La zona de islas se verá envuelta en bruma persistente hasta el mediodía, momento en que las ráfagas del sudeste rotarán levemente, manteniendo la atmósfera limpia pero fresca para quienes transiten la zona ribereña.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Hacia el sur, en localidades como Villa Constitución y San Lorenzo el Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas por tormentas, aunque sí vigila la persistencia de bancos de niebla en la autopista a Buenos Aires. El ingreso de aire húmedo desde el estuario del Plata mantendrá las condiciones de visibilidad críticas durante las primeras horas, por lo que la precaución al conducir será fundamental.

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En Casilda y el resto del departamento Caseros, las temperaturas serán similares a las de la cabecera departamental. La ausencia de sol directo evitará que el suelo recupere temperatura, consolidando un ambiente frío a templado. Hacia la noche, el termómetro descenderá rápidamente, posicionándose cerca de los 10°C, lo que anticipa una madrugada de jueves con mayor rigor térmico en toda la región sur santafesina.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La semana continuará bajo la influencia del viento del este y sudeste, lo que asegura que la humedad no abandone la región. Para el jueves y viernes, se espera que las temperaturas mínimas sigan bajando, ubicándose en torno a los 7°C. El sol ganará algo de protagonismo hacia el fin de semana, aunque el aire fresco del río mantendrá las máximas por debajo de los 20°C.