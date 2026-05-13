El miércoles en el sudoeste bonaerense ofrecerá condiciones de estabilidad atmosférica, con un sol que dominará gran parte del mapa. El ingreso de una masa de aire seco mantendrá la humedad en niveles moderados en Bahía Blanca, lo que permitirá un ascenso paulatino de la marca térmica tras una madrugada que se sentirá rigurosa en los barrios más alejados del centro y el puerto.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comenzará con un ambiente muy frío y cielo mayormente despejado. El viento del cuadrante noroeste circulará con velocidades bajas, entre los 10 y 20 km/h, lo que evitará ráfagas molestas. En la zona de Ingeniero White y General Cerri, la influencia del estuario mantendrá la humedad algo más elevada en las primeras horas, aunque el sol disipará rápidamente cualquier banco de niebla costero.

Clima miércoles 13 de mayo

Hacia la tarde, el termómetro buscará los 16°C bajo un cielo con escasa nubosidad. La rotación del viento hacia el sector oeste traerá aire aún más seco, optimizando las condiciones para la navegación y las tareas operativas en las terminales portuarias. En el centro de Bahía Blanca, la sensación térmica será agradable durante el mediodía, ideal para actividades al aire libre antes del rápido descenso térmico nocturno.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En localidades vecinas como Punta Alta y la zona rural de Médanos, el panorama será idéntico, con heladas aisladas en sectores bajos durante el amanecer. Los datos de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indican una recuperación hídrica nula para hoy, dada la ausencia total de precipitaciones. No hay alertas vigentes por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por vientos fuertes ni tormentas en esta franja del territorio.

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Hacia el este, en Monte Hermoso, la brisa marina será apenas perceptible, favoreciendo un clima templado para la caminata costera. En toda la región del sudoeste bonaerense, la visibilidad permanecerá óptima, sin riesgo de polvo en suspensión ni fenómenos que dificulten el tránsito en las rutas 3, 22 y 33, que conectan los principales núcleos productivos y urbanos de la zona.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La estabilidad meteorológica continuará durante el resto de la semana corta. El jueves se mantendrán las mañanas frías pero con una rotación del viento al sector norte que empujará las máximas hacia los 17°C o 18°C el día viernes. Recién hacia el fin de semana aumentará la nubosidad, aunque la probabilidad de lluvias se mantendrá muy baja para el cierre de la quincena.