El año 2026 se perfila como uno de los períodos más cálidos desde que existen registros, impulsado por una combinación de cambio climático antropogénico y el surgimiento de un fenómeno de El Niño con potencial de intensidad récord.

El año 2026 se perfila como uno de los períodos más cálidos desde que existen registros

Investigadores del grupo World Weather Attribution advirtieron este martes que el mundo enfrenta una etapa de incendios globales y eventos meteorológicos extremos sin precedentes. Los primeros cuatro meses del año ya documentaron la quema de 150 millones de hectáreas por incendios forestales, una cifra que supera ampliamente los promedios históricos recientes.

Por qué el fenómeno de El Niño será determinante en 2026

El desarrollo de El Niño, que comenzó a intensificarse por debajo de la superficie oceánica en las últimas semanas, actúa como un catalizador de las anomalías térmicas. Daniel Swain, científico de la Universidad de California, explicó que este patrón altera naturalmente las precipitaciones, pero que su impacto será "amplificado considerablemente por el calentamiento global de casi 1,5°C" ya experimentado hasta la fecha.

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Los modelos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) y la Oficina de Meteorología de Australia (BOM) coinciden en que este evento podría superar el umbral de los 3 grados de anomalía, entrando en la categoría de evento extremo.

La acumulación de calor en los océanos preocupa especialmente a la comunidad científica por su capacidad para alimentar tifones y huracanes de mayor severidad. Durante el primer trimestre de 2026, las temperaturas globales se ubicaron como las cuartas más altas de la historia, solo por debajo de 2024, 2025 y 2016. Sin embargo, la proyección de Carbon Brief estima una probabilidad del 19% de que este año termine como el más caluroso jamás registrado, desplazando la marca establecida hace apenas dos años.

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Qué riesgos enfrentan la salud pública y los ecosistemas

El impacto del calor extremo trasciende lo meteorológico y afecta directamente la mortalidad humana y la estabilidad de los ecosistemas. Jemilah Mahmood, directora ejecutiva del Sunway Centre for Planetary Health, alertó sobre la subestimación de las muertes relacionadas con las altas temperaturas. Según la experta, el calor excesivo "mata silenciosamente, en los hogares y en los campos abiertos", sin generar el impacto visual inmediato de otras catástrofes naturales pero con un saldo de víctimas superior.

El año 2026 se perfila como uno de los períodos más cálidos desde que existen registros

Además de las olas de calor directas, el humo de los incendios forestales masivos incrementó la contaminación por partículas finas, vinculada a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La persistencia de olas de calor marinas de larga duración también pone en riesgo la supervivencia de los ecosistemas coralinos y la biodiversidad oceánica en diversas latitudes.

Zeke Hausfather, científico de Carbon Brief, señaló que existe un 30% de probabilidades de que 2026 sea el segundo año en exceder el límite de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales. Aunque los efectos más devastadores de este El Niño podrían sentirse con mayor fuerza en 2027, la tendencia actual indica una aceleración en la reorganización de los patrones climáticos globales.

API/ff