Este martes transcurrirá bajo la influencia de una masa de aire frío que estabilizará las condiciones en todo el sudoeste bonaerense. Durante la mañana, el cielo de Bahía Blanca permanecerá parcialmente cubierto, pero la nubosidad disminuirá hacia la tarde. El viento del sector sur dominará la escena urbana y portuaria, generando una sensación térmica baja que obligará a mantener el abrigo durante todo el día.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En el centro de la ciudad y las localidades de General Cerri e Ingeniero White, la temperatura se ubicará en las primeras horas en los 7°C, con una humedad promedio del 68%. Los registros del Servicio Meteorológico Nacional indican que no hay probabilidades de precipitaciones, aunque el ingreso de aire desde el estuario mantendrá un ambiente húmedo y fresco, especialmente en la zona costera de la delegación portuaria.

Clima martes 12 de mayo

Hacia el mediodía, el sol ganará terreno, permitiendo que el termómetro escale tímidamente hasta el valor máximo previsto de 15 °C. Los vientos rotarán levemente hacia el sudoeste a unos 16 km/h, lo que garantizará condiciones de navegación estables en el canal principal. No se anticiparán ráfagas de polvo, por lo que la visibilidad mejorará paulatinamente en los accesos por Ruta 3 y 33.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En Punta Alta y las zonas rurales de Médanos, los reportes de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indicarán una mañana fría con heladas aisladas en los sectores más bajos. El cielo se mantendrá de algo a parcialmente nublado, sin alertas vigentes por tormentas. En la zona de Monte Hermoso, el viento sur se sentirá con mayor intensidad, refrescando notablemente la línea de playa durante toda la tarde.

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La región del sudoeste no presentará fenómenos de riesgo para la jornada, aunque el SMN mantendrá el monitoreo sobre la rotación de los vientos. Las localidades vecinas registrarán marcas térmicas similares a las de la cabecera del partido, con una amplitud térmica escasa debido a la cobertura nubosa intermitente que circulará por el área de influencia durante el resto del día martes.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el miércoles y jueves, la atmósfera recuperará estabilidad y el cielo lucirá mayormente despejado. La temperatura mínima descenderá hasta los 3°C, pero la máxima iniciará un ascenso gradual hacia el fin de semana. El viento rotará hacia el sector norte y noroeste, aportando aire más templado que permitirá disfrutar de tardes agradables con marcas que superarán los 16°C el próximo viernes.