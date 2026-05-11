El lanzamiento del álbum oficial del Mundial 2026 en Argentina registró una demanda generó un fenómeno de escasez generalizada en los kioscos de todo el país. La colección de la empresa Panini desplazó en volumen de búsquedas digitales a la figura del presidente Javier Milei, según reflejaron las métricas de tendencias de consumo y monitoreo web.

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) presentó un reclamo formal ante la firma proveedora debido a la falta de entrega de mercadería. Los comerciantes denunciaron que el stock se derivó hacia supermercados y estaciones de servicio, dejando a los puntos de venta barriales sin unidades para satisfacer a un público compuesto por niños y adultos.

El negocio de las figuritas cambia de manos

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La problemática en la distribución se agravó por la aparición de un mercado paralelo donde los precios duplicaron los valores oficiales sugeridos. El costo de cada sobre con siete unidades se fijó en $2.000, pero en plataformas de reventa y ferias vecinales el precio trepó hasta los $3.700 por unidad.

Los puntos de venta oficiales resultaron insuficientes y no quedó del todo claro dónde conseguir los ejemplares físicos. Muchos usuarios recorrieron diversas zonas comerciales sin éxito, encontrando locales que nunca recibieron el material promocionado.

La búsqueda de "dónde comprar figuritas" y "precio álbum Panini" registró picos de tráfico en Google que duplicaron las consultas relacionadas con la agenda pública del Ejecutivo Nacional. La empresa postergó la salida de la edición especial dorada, lo que incrementó la incertidumbre de los coleccionistas.

La competencia por las figuritas de la Selección Argentina, liderada por Lionel Messi en su última cita mundialista, provocó que los sobres desaparecieran de las estanterías apenas minutos después de su reposición

El fenómeno dejó de ser exclusivo del público infantil y mostró a los adultos totalmente abocados a la búsqueda de cromos. Grupos de intercambio en redes sociales sumaron miles de integrantes mayores de 30 años que organizaron puntos de encuentro para canjear repetidas.

Faltantes de figuritas del Mundial 2026 en los kioscos

La logística para conseguir el producto llevó a situaciones extremas, como el cruce de comerciantes de la provincia de Buenos Aires hacia Uruguay para abastecerse. Los puntos de venta en ciudades como Mar del Plata, Rosario y Córdoba reportaron que el stock disponible se agotó en horas.

La desorientación de los consumidores creció ante la falta de bocas de expendio confirmadas. Los locales tradicionales de barrio denunciaron que las grandes cadenas de retail recibieron prioridad en las entregas, rompiendo la cadena histórica de comercialización de estos productos.

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El costo total para completar el álbum se estimó en un piso de $295.000 para la versión básica. La inclusión de selecciones debutantes y la expansión del formato a tres países anfitriones elevaron la complejidad de la colección.

¿Qué impacto tuvo el interés por las figuritas frente a Javier Milei?

En el mercado minorista, algunos kiosqueros optaron por establecer un cupo máximo de venta de 25 sobres por persona. La medida no frenó la conformación de filas en locales de Palermo, Caballito y Almagro, donde los carteles de "no hay stock" fueron constantes.

Los datos de tráfico web confirmaron que la necesidad de completar el álbum superó a cualquier anuncio económico reciente. La población mostró una fijación absoluta con el tema, relegando la actualidad política a un segundo plano informativo.

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La competencia por las figuritas de la Selección Argentina, liderada por Lionel Messi en su última cita mundialista, provocó que los sobres desaparecieran de las estanterías apenas minutos después de su reposición. Los adultos protagonizaron las compras de mayor volumen en el inicio de la preventa.

La falta de certezas sobre los puntos de venta autorizados alimentó la especulación en sitios de subastas. El álbum de tapa dura alcanzará los $80.000 en el circuito informal, impulsado por la desesperación de los compradores que no lo hallaron en comercios legales.

La tendencia se mantuvo firme durante toda la quincena, consolidando al producto como el principal motor de búsqueda en el país. La escasez transformó un pasatiempo tradicional en una disputa logística de escala nacional.