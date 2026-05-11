Aunque el reciente fallo judicial que ordena el decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner ha sido recibido como una señal de cambio, desde The Wall Street Journal, señalan que la normalización de la Argentina todavía es un horizonte lejano.

En su columna de opinión titulada “¿Por qué se ha estancado el regreso de Argentina?”, la analista Mary Anastasia O’Grady también plantea que “la mejor estrategia de Milei para salvar la causa sería deshacerse del peso y dolarizar la economía”.

Aunque el decomiso de activos kirchneristas parece "justicia finalmente cumplida", O'Grady es escéptica sobre la independencia real del sistema debido a una "larga tradición de permitir que el Estado abuse de su poder".

"La credibilidad de las instituciones argentinas se ha erosionado enormemente en el último siglo. Recuperarla podría llevar generaciones", sentencia el artículo.

Desconcierto en el círculo rojo: el "súper RIGI" de Milei agita dudas frente a una economía real estancada

Para el WSJ, el Banco Central carga con un lastre similar. Citando al economista Nicolás Cachanosky, el texto advierte que los intentos de estabilización en Argentina no son nuevos y siempre han terminado igual. El problema, sugiere, no es la política económica en sí, sino el entorno: "Un país donde las reglas formales se doblan habitualmente para acomodarse a la necesidad política no puede fabricar credibilidad monetaria solo mediante el diseño institucional".

Contraste económico

O’Grady destaca que Milei heredó un país al borde de la crisis en diciembre de 2023, logró superávit fiscal primario y una desregulación que liberó a sectores clave. De hecho, menciona que la economía creció un 4,4% en 2025 y que el país vive un "boom sin precedentes" en petróleo, gas y minería.

Sin embargo, advierte que 2026 cerrará con una inflación de 30% y la economía se expandirá 3,5%, “un crecimiento mediocre para una economía en desarrollo. Si bien la agricultura y la extracción de recursos son sólidas, el comercio minorista y la manufactura han mostrado un desempeño lento. Quienes se han quedado afuera están perdiendo la paciencia”.

Por otra parte, describe que “cuando el gobierno subastó un bono en marzo con vencimiento en 2028, después de que finalice el mandato del Sr. Milei, los inversionistas exigieron casi 350 puntos básicos más que por un bono comparable con vencimiento anterior a la finalización de su mandato, un año antes. Es posible que Milei sea reelegido. Pero si no lo es, el mercado sabe que significará el regreso de los peronistas. Los acreedores exigen una compensación por ese riesgo”.

El fantasma del "carry trade" y el miedo a 2027

Uno de los puntos más críticos de la columna es la vulnerabilidad del esquema financiero actual. La analista advierte que no hay una "demanda genuina" de pesos, sino que la moneda se utiliza principalmente para capturar el diferencial de tasas sobre el dólar.

"Este 'carry trade' significa vulnerabilidad porque crea la expectativa de que el Banco Central eventualmente necesitará emitir pesos para pagar a los acreedores. Es un mal hábito que Argentina no puede sacudirse", cierra la columna.

LM