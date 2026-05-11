Chile apuesta a reformas promercado y ajuste fiscal para salir del estancamiento económico

Chile espera que su economía crezca levemente por encima de 2% este año, mientras el nuevo gobierno conservador impulsa reformas proinversión y recorta el gasto en medio del impacto de la guerra en Irán sobre los precios del combustible.

Por la suba de combustibles, Chile sufre su mayor aumento inflacionario desde 2022

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reiteró el sábado la meta de crecimiento de 4% del gobierno, aunque reconoció que el país deberá enfrentar algunas dificultades en el corto plazo. La administración evalúa nuevas medidas para reducir aún más el gasto fiscal en la segunda mitad del año, tras haber ejecutado casi US$2.000 millones en recortes presupuestarios en los últimos dos meses.

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“Este primer año no va a ser fácil”, dijo en una entrevista en Nueva York, donde se reunió con inversionistas. “Estamos recibiendo un país en estancamiento, con alto desempleo”.

El presidente José Antonio Kast asumió en marzo justo cuando los precios del petróleo se disparaban debido a la guerra en Irán. De inmediato elevó los precios internos del combustible en más de 50%, evitando los subsidios que muchos gobiernos han ofrecido para mitigar el impacto de mayores costos energéticos sobre la inflación.

“Si hubiéramos tenido una mejor posición fiscal, quizás habría actuado de otra manera”, dijo Quiroz, y añadió que tuvo que actuar para evitar que el programa general del gobierno se descarrilara. “Simplemente no podíamos permitírnoslo”.

Estancamiento económico

Incluso antes del alza de los precios de los combustibles, la economía de Chile se había contraído en términos interanuales durante tres meses consecutivos hasta marzo. El desempleo alcanzó 8,9% tras aumentar más de lo esperado en el mismo período.

Aun así, Quiroz espera que el crecimiento sea respaldado por mayores precios del cobre, principal exportación de Chile, y por reformas enviadas al Congreso el mes pasado.

Entre más de 40 propuestas en un proyecto de ley ómnibus, el gobierno de Kast planea reducir la tasa de impuestos corporativos desde 27% a 23% para medianas y grandes empresas, y a cerca de 20% para firmas que contraten trabajadores no calificados mediante un subsidio. El paquete también busca eliminar el impuesto a las ganancias de capital y crear un nuevo marco de inversión que brinde mayor certeza legal y tributaria tanto a inversionistas locales como extranjeros.

Pese a enfrentar un Congreso dividido, Quiroz afirmó que confía en que los elementos centrales del proyecto serán aprobados en junio. “Tengo bastante esperanza”, dijo.

Antes de convertirse en ministro de Hacienda, Quiroz era una figura menos conocida dentro de la estrecha red de economistas de Chile. Tiene un doctorado en economía de la Universidad de Duke y se especializa en microeconomía. Ha desarrollado su carrera asesorando a empresas y como miembro del directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago. Quiroz, junto con el consultor Tomás Bunster, estuvo entre las primeras figuras clave que Kast reclutó al comenzar a armar su equipo económico el año pasado.

Quiroz ha señalado que el programa económico se enfoca en tres áreas principales: desregulación, reducción de impuestos y ajuste fiscal. Kast y Quiroz apuestan a que menores impuestos y menos burocracia impulsarán el crecimiento, aumentarán los ingresos y ayudarán a equilibrar el presupuesto al final de su mandato de cuatro años.

Problemas fiscales

Se trata de una tarea difícil para Quiroz después de que el gobierno anterior no cumpliera su meta fiscal anual durante tres años consecutivos. La oficina de presupuesto registró un déficit de 2,8% del producto interno bruto, por encima de 1,7% previsto a comienzos del año. Y cada pequeño aumento del déficit acerca a Chile al umbral de deuda bruta de 45% del producto interno bruto que podría gatillar una rebaja de calificación crediticia.

Quiroz declinó entregar una previsión para el déficit de este año. Sin embargo, agregó que el gobierno debe centrarse en el gasto y los ingresos, dado que cualquier deuda es resultado de esos factores.

El proyecto económico emblemático también erosionaría las finanzas públicas durante los cuatro años de la administración. El impacto neto de estas medidas sobre los ingresos del gobierno será negativo durante al menos cinco años tras su implementación, incluso si impulsan el crecimiento. Excluyendo cualquier expansión económica derivada de las medidas, el efecto neto sobre las finanzas públicas sería aún peor, con déficits proyectados hasta el año 25 tras su aplicación.

Por ello es crucial que Quiroz avance con una de las propuestas clave de Kast: recortes de gasto público por US$6.000 millones durante los primeros 18 meses de gobierno. El jefe de la oficina de presupuesto, José Pablo Gómez, dijo el mes pasado ante la comisión de Hacienda de la Cámara Baja que la administración ya había reducido el gasto en aproximadamente US$1.980 millones. En marzo, Quiroz ordenó a la mayoría de los ministerios recortar el gasto en 3%.

“En algunos ministerios pudimos hacer más de tres, en otros menos de tres”, dijo Quiroz. “En promedio, fue dos”.

De cara al futuro, Quiroz señaló que el presupuesto del gobierno no puede crecer más de 1% anual, o la mitad de la tasa de expansión del producto interno bruto. Aun así, la actividad económica es clave.

“No hay forma de resolver esta ecuación sin crecimiento”, dijo Quiroz.