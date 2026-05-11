El PRO tensó su vínculo con Milei y así lo explican en Córdoba: "No es ruptura, pero..."

El comunicado del PRO que circuló este fin de semana con la frase "acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal" sacudió la coalición oficialista y abrió una nueva etapa en la relación entre el partido amarillo y el gobierno de Javier Milei. Mientras desde Casa Rosada le atribuyen la autoría exclusivamente a Mauricio Macri -y señalan que ni el titular del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, ni el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, estaban al tanto-, los propios dirigentes del PRO debaten internamente si el momento elegido para diferenciarse es el correcto.

Oscar Tamis, presidente del PRO Córdoba, salió a respaldar el documento sin hesitaciones. "Acompañar al gobierno en la gestión y fundamentalmente en los temas críticos para la nación no implica ser absolutamente obsecuente y no levantar la vista sobre temas como el caso Adorni", afirmó en declaraciones a Punto a Punto Radio. Y fue más lejos: extendió la mirada crítica al escándalo de la criptomoneda Libra. "Hay cuestiones vinculadas a Libra y algunas otras que el gobierno debe esclarecer", precisó. "No por ser un aliado estratégico simplemente hay que mirar para otro lado. Por lo contrario, hay que marcarlo".

La movida de Macri que incomoda al Gobierno

El comunicado llegó en un momento de actividad creciente del expresidente, que encabezó una serie de actos en distintas provincias con la intención de recuperar protagonismo en la escena pública. En Balcarce 50 leen ese operativo con frialdad. "Parece que se mandó solo. Está intentando construir diez puntos que le permitan negociar la Ciudad de Buenos Aires", dijo a Infobae un importante funcionario el gobierno nacional. "Son sueños del macrismo. Debería acompañar dando apoyo", sentenció, visiblemente molesto, otro integrante de la mesa política libertaria.

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Tamis, en cambio, leyó la gira de Macri como una señal política deliberada y legítima. "El hecho de que el expresidente empiece a recorrer el país, el contacto con los gobernadores y demás, marca una situación que se empieza a insinuar dentro de lo que es el ‘centro’", analizó. Para el dirigente cordobés, esos movimientos no equivalen a una ruptura, pero sí a un reposicionamiento: "No es una ruptura, pero sí marca condicionamientos”.

El PRO no dará quórum a la sesión por Adorni

A pesar del tono crítico del comunicado, el bloque del PRO en Diputados no acompañará a la oposición en la sesión prevista para este jueves, convocada para tratar la interpelación de Adorni. "Nunca damos quórum a una sesión extraordinaria que nunca hayamos llamado nosotros. Es una decisión filosófica", argumentaron desde la bancada, en un gesto que el oficialismo tomó como una señal de que el vínculo no está roto.

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Tamis reconoció esa tensión interna entre el discurso crítico y la práctica legislativa, pero la encuadró como parte de un proceso gradual: "Empieza una etapa nueva. No es acomodaticia; es plantearle al gobierno claramente cuáles son las cuestiones donde se lo ha acompañado, pero hay que marcarle límites".

Puertas abiertas y reconstrucción partidaria

Con la mirada puesta en 2027, el presidente del PRO Córdoba planteó una estrategia de reconstrucción amplia. Consultado sobre dirigentes que migraron hacia otros espacios políticos -como el viceintendente de Córdoba Javier Pretto o la senadora Laura Rodríguez Machado-, Tamis no cerró ninguna puerta: "El PRO es con todos, con todos aquellos que sientan que tienen que ser parte de un planteo de centro. Las puertas estarán abiertas".

El dirigente también anticipó que el cuadro podría cambiar si la imagen del gobierno continúa en declive. "Probablemente suceda", admitió sobre un eventual retorno de dirigentes que hoy juegan en el espacio libertario. Y cerró con una definición de política elemental: "La política es sumar. Restar, encasillarse o cerrarse no es bueno para ninguna organización".