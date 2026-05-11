En Argentina 4 de cada 10 bebes nacen por cesárea, el triple de lo recomendado

En la víspera de la Semana del Parto Respetado, que se conmemora del 13 al 19 de mayo, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una advertencia contundente sobre la realidad de los nacimientos en el país. Según el documento elaborado por sus comités técnicos, Argentina atraviesa una "medicalización excesiva", con tasas de cesáreas que rondan entre el 40% y el 50%, una cifra que triplica el 10% a 15% sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para la Dra. Paula Saddi, médica pediatra cordobesa y Secretaria del Comité de Lactancia de la SAP (Córdoba), el problema radica en la concepción del sistema. “El parto respetado no es una moda ni una postura ideológica. Es un modelo de atención sustentado en evidencia científica robusta y respaldado por marcos normativos. Implica reconocer a la persona gestante como protagonista y garantizar condiciones de cuidado humanizadas y libres”, explicó la especialista.

Uno de los puntos más críticos del informe es el impacto de las prácticas perinatales en las primeras horas de vida. La SAP define al nacimiento como un período de "enorme sensibilidad" donde la separación innecesaria entre madre e hijo representa una amenaza biológica.

“Hoy sabemos que las experiencias perinatales influyen en procesos de regulación inmunológica, neurológica y emocional”, sostiene la Dra. Roxana Conti. En ese sentido, el documento destaca el Contacto Piel a Piel (CoPAP) inmediato como una intervención crítica. Esta práctica no solo favorece la estabilidad térmica y cardiovascular del recién nacido, sino que también facilita la colonización del microbioma materno y el inicio precoz de la lactancia, reduciendo el riesgo de hipoglucemia y estrés neonatal.

La SAP aclara que el paradigma del parto respetado no es "anti-medicina". Al contrario, busca garantizar que cada práctica esté respaldada por evidencia. “El enfoque no se opone a la intervención médica, se opone a la intervención innecesaria. Seguridad clínica y respeto son complementarios”, detalla el texto. Incluso en los casos donde la cesárea es indispensable por riesgo clínico, los especialistas instan a que sea una "cesárea respetada", permitiendo el acompañamiento y el contacto precoz.

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Deuda legal y regional

A pesar de que Argentina cuenta con la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado desde 2015, el cumplimiento efectivo sigue siendo dispar. El informe cita estudios regionales que muestran niveles preocupantes de insatisfacción: en Chile, el 63% de las mujeres refirió maltrato por parte del personal de salud, y en Brasil apenas el 14% sintió haber tenido un parto humanizado.

“La información es una herramienta fundamental. Conocer los derechos permite participar de las decisiones y favorece experiencias más seguras”, concluye el Dr. Agustín Bernatzky, del Comité de Estudios Fetoneonatales (CEFEN). El desafío para el sistema de salud argentino es convertir estos principios en prácticas concretas que garanticen que el nacimiento sea, ante todo, un hecho humano y no un trámite administrativo.