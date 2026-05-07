El negocio de las figuritas cambia de manos

Fanatics cerró un acuerdo histórico con la FIFA, mediante el cual obtuvo una licencia exclusiva a largo plazo. La alianza entrará en vigor en 2031 y le otorgará a la empresa los derechos globales para producir y comercializar tarjetas coleccionables, figuritas y juegos de cartas vinculados a los torneos de la federación de fútbol.

El acuerdo no solo abarca los tradicionales productos físicos, sino que también apuesta a las colecciones digitales como parte de la economía del futuro. Según se supo, todos los productos serán diseñados y desarrollados a través de la división Fanatics Collectibles y producidos bajo el sello de la marca Topps, cuya adquisición se concretó en 2022.

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La licencia también contempla los derechos colectivos exclusivos de los futbolistas, lo que habilita el uso de los nombres e imágenes de los jugadores de las selecciones nacionales en competencias oficiales dentro de todas las colecciones de tarjetas. Además, incluirá autógrafos y objetos utilizados en partidos, que estarán presentes en ediciones especiales dedicadas a algunas de las máximas figuras del fútbol mundial.

Desde la FIFA consideran que el acuerdo representa una oportunidad estratégica para ampliar sus fuentes de ingresos. En un comunicado oficial, el presidente del organismo, Gianni Infantino, aseguró que la capacidad de innovación de Fanatics permitirá que los hinchas se vinculen de una manera “nueva y significativa” con sus equipos y jugadores favoritos.

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“Desde la perspectiva de la FIFA, podemos globalizar esa conexión con los aficionados gracias a nuestra cartera de torneos internacionales. Y esto nos proporciona otra importante fuente de ingresos comerciales que, como siempre, reinvertimos en el fútbol”, aseguró.

Por su parte, Michael Rubin, fundador y CEO de Fanatics, calificó el acuerdo como “histórico” para su compañía. “El fútbol global representa la mayor oportunidad de crecimiento en el deporte, y al combinar el poder de la FIFA con la innovación y el espíritu emprendedor de Fanatics, estamos preparados para llevar la narrativa y los artículos coleccionables del fútbol a un nivel nunca antes visto”, indicó.

Este cambio significó el fin de la relación entre la FIFA y Panini, que mantenían desde hace 60 años, por lo que el Mundial de 2030 será el último en manos de la histórica marca italiana.

La batalla de las marcas

El traspaso de los derechos también reaviva la disputa entre Panini y Fanatics por el control del mercado de tarjetas coleccionables vinculadas a las principales ligas deportivas de Estados Unidos.

Panini conservó las licencias exclusivas de la NBA desde 2009 y de la NFL desde 2016. Sin embargo, Fanatics logró cerrar acuerdos de largo plazo para quedarse con esos derechos una vez finalizados los contratos vigentes, previstos para 2025 y 2026.

A raíz de la disputa, Panini presentó una demanda en Estados Unidos por presunta violación de las leyes antimonopolio, al acusar a Fanatics de haber llevado adelante “conductas anticompetitivas calculadas e intencionales” con el objetivo de consolidar un monopolio en la industria de las tarjetas coleccionables.

Días después, Fanatics respondió con una contrademanda en la que acusó a Panini de interferir en relaciones comerciales y de incumplir el deber de negociar de buena fe. La compañía sostuvo que la firma italiana impulsó una “campaña prolongada, ilegal y engañosa de prácticas comerciales injustas y tácticas de intimidación” para frenar su desembarco en el negocio de los coleccionables.

En ese contexto, un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York resolvió que ambas demandas cuentan con fundamentos suficientes para avanzar en la Justicia, aunque desestimó parcialmente algunos de los planteos presentados por las dos compañías.

La AFA también asociada

“La alianza entre la Asociación del Fútbol Argentino y Fanatics comenzará a implementarse de manera inmediata y se extenderá durante los próximos cuatro Mundiales. El acuerdo contempla el desarrollo de stickers, tarjetas coleccionables y juegos de cartas vinculados tanto a la selección masculina como a la femenina”, informó la página de la Asociación del Fútbol Argentino.

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La relación entre Fanatics y la AFA se consolidó en los últimos años a partir de distintos acuerdos comerciales vinculados a licencias y productos oficiales de la selección argentina.

La empresa estadounidense amplió así su presencia en el mercado del fútbol internacional, aprovechando el crecimiento global de la “Scaloneta” tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

“Para nuestra Asociación, firmar este acuerdo es realmente muy valioso dada la trayectoria mundial de Fanatics, una empresa globalmente reconocida. Estamos muy contentos de poder celebrar este vínculo que nos fortificará como marca líder internacionalmente”, expresó el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

“Estamos muy emocionados de asociarnos con una de las federaciones más históricas para celebrar sus momentos más importantes en la cancha con coleccionables nuevos e innovadores. Topps tiene una larga trayectoria en el deporte y, junto con la AFA, esperamos seguir mejorando la experiencia del coleccionista, acercando a quienes están en las gradas y en casa a sus jugadores nacionales favoritos”, dijo el CEO de Fanatics, Mike Mahan.

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A través de estas alianzas, Fanatics obtuvo derechos para desarrollar y comercializar artículos oficiales de la Selección argentina, incluyendo indumentaria, merchandising y productos coleccionables orientados tanto al mercado local como internacional.

El acuerdo también se enmarca en la estrategia de expansión comercial de la AFA durante la gestión de Claudio Tapia, enfocada en sumar socios globales y potenciar nuevas fuentes de ingresos.

Para Fanatics, el vínculo con la AFA representa además una oportunidad para capitalizar la imagen de figuras de alcance mundial como Lionel Messi y el fuerte crecimiento de la selección argentina como marca deportiva a nivel global.

RG/AF