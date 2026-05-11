La desesperación se transformó en lágrimas de alegría para Mariano Regonat, un hombre de la zona rural de Santa Fe que protagonizó uno de los videos más conmovedores de la semana. Tras dos días de búsqueda ininterrumpida y una fuerte campaña en redes sociales, logró reencontrarse con su perro Roco, quien se había extraviado el pasado jueves.

La historia comenzó cuando Regonat reportó la desaparición de su mascota, un perro de color marrón con un distintivo collar amarillo. "Se me extravió mi perro", había escrito en Facebook junto a su número de contacto, iniciando una cadena de solidaridad entre los vecinos de Avellaneda Oeste y Moussy, quienes aportaron datos clave sobre el paradero del animal.

Un hallazgo en medio del camino rural

El esperado reencuentro se produjo este viernes, pasadas las 15 horas. Mariano recorría los caminos de tierra de la zona cuando divisó a lo lejos una silueta familiar. Al reconocer el collar amarillo de Roco, comenzó a grabar con su celular mientras tocaba bocina para llamar la atención del animal.

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En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa cómo el perro identifica el vehículo de su dueño, cruza el camino a toda velocidad y, apenas se abre la puerta, se lanza sobre él para lamerlo. “Hola mi bebé, qué lindo que estás, te encontró papi”, se escucha decir a Regonat en un video cargado de emoción que ya suma miles de reproducciones.

El regreso a casa y el agradecimiento a la comunidad

Horas después del hallazgo, Mariano compartió un nuevo video de Roco ya en su hogar, jugando con sus juguetes habituales y subiendo a los árboles, una de sus actividades favoritas. "Extrañaba su juguete", comentó el dueño, visiblemente aliviado tras haber vivido horas de profunda angustia en las que incluso llegó a pedir ayuda a San Roque a través de sus redes.

Finalmente, el protagonista de esta historia agradeció públicamente a todos los que colaboraron: "Mil gracias a todos los que compartieron mi publicación y las imágenes de mi Roco. Estamos muy agradecidos". El caso destaca la importancia de las redes sociales y la colaboración comunitaria para la resolución de casos de mascotas perdidas.

MEG/fl