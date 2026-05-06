Santa Fe impulsó la creación de un fideicomiso para financiar obras: “Hace 20 años que no se hace nada en infraestructura”

El Gobierno de Santa Fe avanza con una iniciativa clave para el corazón agroexportador argentino como es la creación de un fideicomiso destinado a financiar obras de infraestructura en los accesos a los puertos del Gran Rosario. En este contexto, este medio se comunicó con el secretario de Cooperación provincial, Cristian Cunha.

Durante su participación en el Congreso de la Cámara de Puertos Privados, Cristian Cunha hizo hincapié sobre el diagnóstico: “Hace 20 años que no se hace nada en infraestructura cercana a los puertos”. En paralelo, advirtió sobre la magnitud del problema logístico actual: “Por día vienen entre 10 y 15 mil camiones a la zona”, lo que genera un nivel de congestión crítico en rutas y accesos.

En qué consiste la iniciativa

La iniciativa propone un esquema innovador de financiamiento y gestión. Según explicó, “que el sector privado aporte hacia un fondo que sea administrado por el propio sector privado”, con participación del Estado provincial, municipios y actores logísticos.

Este diseño apunta a garantizar continuidad y transparencia. “Que nunca, con ningún gobernador de turno, vaya a rentas generales y pueda tocar esa caja”, remarcó Cunha. La meta es consolidar una política de largo plazo que trascienda cambios de gestión.

El esquema contempla un aporte estimado de “un dólar 50 por tonelada”, de los cuales “un dólar 10 va a ir directamente para el fideicomiso y 40 centavos va a ir para los municipios”. Estos fondos permitirán no solo ejecutar obras, sino también apalancarse en financiamiento internacional: “Le va a permitir salir a buscar al mercado créditos internacionales”, acelerando los plazos de ejecución.

El crecimiento de la producción

El contexto obliga a actuar con rapidez. El entrevistado explicó que la producción sigue en expansión: “Se habla siempre de cómo viene el crecimiento, de cómo llegamos a 200 millones de toneladas”. Sin embargo, la infraestructura no acompaña ese ritmo.

La situación se agrava con picos de actividad. “La semana pasada tuvimos, entre miércoles y sábado, 40.000 camiones”, ejemplificó. Este volumen expone la urgencia de mejorar rutas, accesos y sistemas logísticos.