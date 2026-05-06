Mejoras en el precio del trigo: “El pico de cosecha en diciembre está en unos 230 dólares”

El consultor en agronegocios, Javier Preciado Patiño, pasó por Canal E y se refirió a que el mercado del trigo volvió a mostrar volatilidad en las últimas semanas, impulsado por factores internacionales y ajustes en costos clave como los fertilizantes.

“Y se viene el trigo, ya estamos en una nueva campaña 2026-2027 y creo que hay dos elementos acá importantes para remarcar”, afirmó Javier Preciado Patiño, marcando el inicio de una etapa clave para la toma de decisiones productivas.

El panorama de la urea

Uno de los factores determinantes es el comportamiento del mercado de fertilizantes. En este contexto, explicó que el escenario global comenzó a estabilizarse tras las tensiones en Medio Oriente. “La urea parece ya haber tocado su techo de precio y en las últimas semanas empieza a mostrar una tendencia declinante a nivel global”, sostuvo.

Este cambio representa un alivio para el productor: “Esto es una buena señal porque empieza a dar alguna certidumbre al negocio”. Incluso, Patiño proyectó un escenario más previsible: “Es difícil hoy pensar que la urea siga subiendo y más bien ya vamos a tener este precio seguro para la campaña de fina”.

Mejoras en el precio del trigo

En paralelo, el mercado internacional traccionó al alza las cotizaciones del cereal. Según detalló, el trigo nuevo mostró una mejora significativa en el mercado a término. “El trigo diciembre, o sea, el trigo nuevo, el pico de cosecha en diciembre, está, digamos, en unos 230 dólares, prácticamente le ganó 30 dólares”, explicó.

El entrevistado mencionó que el impacto económico es directo: “Si vos haces las cuentas, para un rendimiento de 5.000 kilos son 150 dólares adicionales que te está, más que compensando, lo que te aumentó la dosis de urea para la campaña”. Este diferencial cambia el escenario productivo: “Ya se empieza a hablar que tal vez no caiga tanto”.

Aunque el contexto mejora, habrá ajustes técnicos. Sobre la misma línea, anticipó cambios en la estrategia de fertilización. “Sí va a haber un ajuste de la dosis, va a haber un manejo mucho más preciso, para análisis de suelo, manejo por ambiente, con aplicaciones parciales”, señaló.