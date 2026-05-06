Avance en la logística agroindustrial: en qué consiste el sistema novedoso STOP 5.0

El gerente de JPH, Eloy Vera, habló con Canal E y analizó que el desarrollo del sistema STOP 5.0 marca un punto de inflexión en la logística agroindustrial argentina. También mencionó que se conocieron los detalles técnicos, operativos y estratégicos de esta herramienta que apunta a resolver uno de los principales cuellos de botella del sector: la congestión en los accesos portuarios del Gran Rosario.

Eloy Vera aclaró el rol de su empresa: "Nosotros somos la empresa desarrolladora de lo que es el STOP 5.0, que es una versión superadora de lo que es el STOP original". Este sistema previo, implementado años atrás, tenía limitaciones que impactaban directamente en la eficiencia logística.

La importancia de JPH en el desarrollo de STOP 5.0

Según explicó, JPH tomó control del sistema en un contexto complejo: "JPH agarra la administración del sistema en un estado bastante crítico de mantenimiento en el año 2023". Esto obligó a una reconstrucción integral tanto en software como en infraestructura.

A partir de allí, Vera mencionó que se avanzó en una nueva versión con mayor capacidad tecnológica: "Empezamos el desarrollo con la FEDIF y Santa Fe de una versión superadora que incluyera herramientas de optimización y de inteligencia artificial".

Cuáles son los cambios que se corrigieron

Uno de los principales cambios estructurales del STOP 5.0 es la incorporación de turnos con precisión horaria. En este contexto, detalló las falencias del sistema anterior: "El sistema original contemplaba un turno válido por 24 horas". Además, resaltó que, "no tenía una banda horaria específica", lo que generaba desorden en la llegada de camiones. Frente a eso, el nuevo modelo introduce una lógica más estricta: "Cada camión que sale a la ruta tiene un día y hora en el que tiene que llegar".

El objetivo es claro: reducir la congestión en una de las zonas logísticas más intensas del país. El entrevistado dimensionó el problema: "En un radio de 60 kilómetros de Gran Rosario hay 22 terminales portuarias". Luego, manifestó que en jornadas pico "pueden recibir 20.000 camiones en un día". Este volumen, sin coordinación, genera colapsos operativos y costos adicionales.

El sistema también incorpora flexibilidad para los transportistas. "En el caso del transportista, tengo un inconveniente o la carga se haya llenado de demora, la banda horaria se puede retener", expresó, lo que permite adaptar la operación sin perder eficiencia.