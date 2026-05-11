Día del Himno Nacional: cómo nació la canción patria que marcó la historia argentina

El 11 de mayo ocupa un lugar central en la historia argentina. En esa fecha, pero de 1813, la Asamblea General Constituyente aprobó oficialmente la canción patriótica que con el tiempo se transformó en el Himno Nacional Argentino, uno de los símbolos más importantes de la identidad nacional junto con la bandera y el escudo.

El Día del Himno Nacional Argentino y una curiosidad sobre esta canción patria

La obra fue escrita por Vicente López y Planes y musicalizada por el compositor catalán Blas Parera, en un contexto marcado por las luchas independentistas y el creciente sentimiento revolucionario que se expandía en el Río de la Plata tras la Revolución de Mayo de 1810.

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Cómo nació el Himno Nacional Argentino

Luego de la creación de la Primera Junta, surgió la necesidad de construir símbolos que representaran el nuevo espíritu patriótico. En ese contexto, el gobierno impulsó la creación de una marcha que expresara los ideales de libertad y emancipación frente al dominio español.

El antecedente más cercano apareció el 15 de noviembre de 1810, cuando la Gazeta de Buenos Ayres publicó un poema de tono revolucionario inspirado en “La Marsellesa”, el himno francés asociado a la lucha popular y a los ideales republicanos.

Sin embargo, fue recién en 1813 cuando la Asamblea del Año XIII decidió oficializar una composición patriótica. Los versos creados por López y Planes exaltaban la libertad y convocaban a la lucha contra la opresión colonial, mientras que la música de Blas Parera aportó el tono épico y solemne que aún hoy caracteriza al himno.

La primera vez que se escuchó el himno

La marcha patriótica fue interpretada públicamente por primera vez el 28 de mayo de 1813 en el Teatro Coliseo, durante las celebraciones de las fiestas mayas. Según los relatos históricos, la canción fue ejecutada por una comparsa de niños vestidos con trajes indígenas y recibió una ovación del público.

Aquella primera versión tenía una fuerte carga política y revolucionaria. Sus estrofas originales incluían referencias directas a la lucha contra España y reflejaban el clima independentista de la época.

Día del Himno Nacional: de marcha a canto de hinchadas

Con el paso de los años, algunas partes del texto dejaron de cantarse para suavizar el tono bélico y favorecer los vínculos diplomáticos con España. Aun así, la esencia patriótica de la obra se mantuvo intacta.

Vicente López y Planes y Blas Parera, los autores del himno

Los versos del himno fueron escritos por el abogado y político Vicente López y Planes, quien más tarde también llegaría a ser presidente provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

De acuerdo con una versión difundida por Lucio López, nieto del autor, la inspiración surgió luego de que López y Planes asistiera a una representación teatral de “Antonio y Cleopatra”, del dramaturgo francés Jean-François Ducis. Esa misma noche habría escrito los versos que terminarían convirtiéndose en símbolo nacional.

Por su parte, Blas Parera fue el encargado de musicalizar la composición. A diferencia de López y Planes, que cedió su obra sin aceptar dinero, el músico sí recibió honorarios por la creación y ejecución de la marcha patriótica.

El rol clave de Juan Pedro Esnaola en la historia del himno

La historia del Himno Nacional Argentino también tiene un tercer protagonista fundamental: Juan Pedro Esnaola. Las partituras originales de Blas Parera se perdieron con el tiempo, por lo que el músico argentino realizó una reconstrucción basándose en sus recuerdos de infancia.

Esnaola frecuentaba la célebre tertulia de Mariquita Sánchez de Thompson, uno de los espacios donde el himno fue interpretado en sus primeros años. En 1847 realizó un primer arreglo de la obra y, posteriormente, en 1860 elaboró una nueva versión por pedido del director de Bandas Militares.

Esa adaptación terminó convirtiéndose en la base oficial del Himno Nacional Argentino. Finalmente, en 1928 se estableció como versión definitiva y en 1944 fue ratificada mediante decreto presidencial.

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