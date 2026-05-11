Un triple golpe de “caos climático” derritió el hielo marino de la Antártida y bajó a mínimos históricos

La extensión del hielo marino en la Antártida volvió a encender las alarmas de la comunidad científica internacional tras alcanzar niveles históricamente bajos como consecuencia de una combinación de fenómenos extremos que los especialistas han descrito como un auténtico “caos climático”. El fenómeno, impulsado por temperaturas oceánicas inusualmente elevadas, alteraciones atmosféricas y cambios en los patrones de circulación del viento, está modificando de manera acelerada uno de los sistemas ambientales más importantes del planeta.

La convergencia de múltiples factores que actúan simultáneamente provocan el deshielo severo en el “continente blanco”. Dentro de las causas que inciden en el análisis, se precisan tres causales específicas: el aumento sostenido de la temperatura del océano, intensas tormentas en el sector austral y modificaciones en la circulación atmosférica, provocadas por el calentamiento global.

La amenaza de un súper El Niño: científicos alertan por el calentamiento extremo de los océanos en 2026

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un triple golpe de “caos climático” derritió el hielo marino de la Antártida

El estudio, publicado en la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS), fue realizado por investigadores británicos de la Universidad de Southampton, en colaboración con científicos de todo el mundo.

El investigador postdoctoral de la Escuela de Ciencias Oceánicas y Terrestres de LA Universidad de Southampton, Adita Narayanan, señaló que “las condiciones actuales muestran una combinación excepcional de factores oceánicos y atmosféricos”, que favorecieron el colapso temporal de grandes extensiones de hielo marino en la Antártida.

Además, precisó que los cambios registrados en el Océano Austral tienen implicancias directas sobre el equilibrio climático global, debido al papel que cumple la región en la regulación de temperaturas y corrientes oceánicas.

Afirman que el aumento del hielo costero no frena el deshielo continental

El Océano Austral podría verse empujado a un "estado prolongado de bajo hielo marino"

Uno de los escenarios que más inquieta a los expertos es la posibilidad de que el Océano Austral entre en una etapa prolongada caracterizada por niveles persistentemente bajos de hielo marino. Los estudios recientes sugieren que el sistema podría estar acercándose a un punto crítico de transformación climática.

De acuerdo con Aditya Narayanan, existe preocupación sobre la posibilidad de que las anomalías actuales no sean simplemente temporales, sino parte de un cambio estructural más profundo. El científico explicó que, si las temperaturas oceánicas continúan aumentando y las dinámicas atmosféricas permanecen alteradas, el hielo podría tardar mucho más tiempo en recuperarse durante los inviernos australes.

Un triple golpe de “caos climático” derritió el hielo marino de la Antártida

El investigador de la Universidad de Southampton subrayó que “el Océano Austral cumple una función clave en la absorción de dióxido de carbono y calor atmosférico”. Una modificación persistente en su comportamiento podría alterar patrones climáticos a escala planetaria, afectando lluvias, temperaturas y corrientes marinas en distintos continentes.

Descubren una isla desconocida en la Antártida: cómo apareció en una zona marcada como peligrosa

En paralelo, agencias científicas internacionales intensifican campañas de observación en la región antártica mediante satélites, boyas oceánicas y expediciones de investigación. El objetivo es comprender con mayor precisión cómo interactúan los distintos componentes del sistema climático austral y cuáles podrían ser las consecuencias futuras de este rápido deterioro.

PM