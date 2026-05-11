La amenaza de un súper El Niño: científicos alertan por el calentamiento extremo de los océanos en 2026

Los científicos del Servicio de cambio climático de Copernicus han revelado indicios alarmantes sobre la inminente llegada de un "súper El Niño", un fenómeno climático de extrema intensidad que podría consolidarse en los próximos meses.

Las mediciones satelitales más recientes indican que las temperaturas de la superficie de los océanos globales rozaron niveles récord durante el pasado mes de abril de 2026, lo que anticipa una transición acelerada hacia esta fase cálida del clima.

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Los expertos anticipan un cambio de fase climática para mitad de año, lo que podría convertir a 2027 en el año más caluroso jamás registrado

El calentamiento inusual de las aguas en el océano Pacífico no solo amenaza con desestabilizar los patrones de lluvias y temperaturas a nivel planetario, sino que también genera una profunda preocupación en la comunidad científica internacional por su capacidad para desencadenar eventos meteorológicos extremos.

Este comportamiento térmico anómalo funciona como una señal de alerta temprana ante la posibilidad de que el planeta experimente uno de los periodos más calurosos de su historia reciente, con efectos directos sobre los ecosistemas marinos y terrestres.

Registros térmicos históricos y la amenaza del súper El Niño

El fenómeno denominado El Niño forma parte de un ciclo atmosférico y oceánico natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Este patrón se caracteriza por la persistencia de temperaturas elevadas en la superficie del océano Pacífico tropical, un proceso que altera la circulación del aire y distribuye grandes masas de calor hacia la atmósfera.

Señales de alerta por el "Súper Niño": los océanos se recalientan y adelantan la llegada del fenómeno extremo

Cuando este calentamiento supera el límite crítico de los 2 °C (3,6 °F) por encima de los valores promedio habituales, los expertos clasifican el evento bajo la categoría de "súper El Niño". Los datos recopilados por Copernicus durante abril de 2026 confirman que el promedio diario de temperatura en la superficie del mar en las regiones extrapolares se aproximó de manera peligrosa a los máximos históricos absolutos que se observaron en el año 2024, un escenario que fundamenta la preocupación de los meteorólogos.

Los expertos anticipan un cambio de fase climática para mitad de año, lo que podría convertir a 2027 en el año más caluroso jamás registrado

Las estadísticas de la institución europea detallan que la temperatura promedio de la superficie del mar entre las latitudes 60°S y 60°N alcanzó los 21 °C (69,8 °F) durante el último mes. Esta cifra representa el segundo registro más alto para un mes de abril en toda la historia, solo superado por el pico extremo de abril de 2024, periodo en el cual se desarrolló el último evento de El Niño de gran magnitud.

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El ciclo ENOS y las alarmantes proyecciones para 2026 y 2027

La Oscilación del Sur es un patrón climático natural que alterna entre una fase cálida (El Niño) y una fase fría (La Niña) cada dos a siete años. Durante la fase de El Niño, las aguas cálidas acumuladas en el Pacífico se dispersan y elevan la temperatura promedio de la superficie terrestre. Este calor se libera luego hacia la atmósfera e incrementa la temperatura global durante varios meses.