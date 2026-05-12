Este martes 12 de mayo presentará condiciones de gran estabilidad atmosférica en el área metropolitana, sin probabilidades de precipitaciones. La mañana comenzará con un ambiente frío, registrando una mínima de 9°C, pero el cielo despejado permitirá que el sol eleve el termómetro hasta los 20°C durante la tarde. No rigen alertas meteorológicas del SMN para la zona central, garantizando una jornada ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 12 de mayo

En la Ciudad de Buenos Aires, la visibilidad será óptima y la humedad se mantendrá en niveles moderados, rondando el 44% hacia el mediodía. El viento soplará levemente desde el sector noroeste, rotando al oeste por la tarde con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Esta rotación eólica favorecerá una sensación térmica agradable, muy similar a la temperatura real, alejando el frío polar de los días previos.

Clima 12 de mayo

Para el Conurbano bonaerense se prevé una amplitud térmica ligeramente más marcada. En las zonas rurales o menos urbanizadas del Gran Buenos Aires, la mínima descenderá hasta los 7°C en las primeras horas, aunque trepará rápidamente hacia los 19°C bajo un sol pleno. La ausencia de nubosidad será la característica principal en todo el anillo del AMBA, donde las ráfagas de viento no superarán los 20 kilómetros por hora.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional mostrará mayores complicaciones en la región cordillerana y el sur del país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por vientos intensos y nevadas para las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. En estas zonas, las ráfagas del sector oeste podrán alcanzar velocidades preocupantes, mientras que las nevadas persistentes afectarán la circulación en alta montaña durante gran parte del día.

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En contraste, el norte argentino experimentará una jornada de temperaturas en ascenso y cielo mayormente despejado. Provincias como Formosa, Chaco y Misiones registrarán máximas que superarán los 25°C, consolidando un ambiente cálido y seco. En la región central, tanto Córdoba como Santa Fe seguirán la línea de Buenos Aires con un clima estable, mañanas frescas y tardes templadas con nula probabilidad de lluvias.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días indicará un aumento progresivo en las temperaturas mínimas, lo que reducirá la sensación de frío matutino. El miércoles, el cielo presentará algo más de nubosidad, pero el termómetro se mantendrá firme entre los 11°C y los 19°C. Se estima que la masa de aire cálido del norte continuará ingresando a la región central, postergando cualquier nuevo frente frío de origen polar hasta el fin de semana.

Hacia el jueves y viernes, los vientos rotarán persistentemente desde el cuadrante noreste, lo que aportará mayor humedad a las capas bajas de la atmósfera. Si bien el sol perderá protagonismo frente a una cobertura nubosa en aumento, no se vislumbran tormentas de importancia en el horizonte cercano. La semana concluirá con registros térmicos muy estables, consolidando un otoño sumamente agradable para la región metropolitana.