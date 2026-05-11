Un estudio asegura que el “Infierno” de Dante anticipó el impacto de un asteroide siglos antes de la ciencia moderna

La obra más célebre de Dante Alighieri volvió a quedar en el centro del debate cultural y científico tras la publicación de un estudio que propuso una lectura inesperada de Inferno, la primera parte de La Divina Comedia. Según el investigador estadounidense Timothy Burbery, el poeta florentino habría anticipado, de manera intuitiva, los efectos de un devastador impacto de asteroide más de 500 años antes de que la ciencia moderna desarrollara la meteorítica.

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La hipótesis surgió a partir de un análisis de la estructura del infierno descrita por Alighieri en el siglo XIV. En el poema, el infierno aparece como un gigantesco cono subterráneo compuesto por nueve círculos descendentes, formados cuando Satanás cayó desde el cielo y atravesó violentamente la Tierra hasta quedar incrustado en su núcleo.

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Para Burbery, profesor de la Marshall University, esa imagen no solo respondió a una visión religiosa medieval, sino también a una intuición sorprendentemente cercana a los modelos científicos actuales sobre los impactos planetarios.

Cómo relaciona el estudio a Satanás con un asteroide

De acuerdo con la investigación, Dante imaginó a Satanás como un “objeto de alta velocidad” capaz de alterar la geografía terrestre tras chocar contra el hemisferio sur del planeta. El impacto habría generado el enorme cráter cónico del infierno y desplazado masas continentales hacia el hemisferio norte, donde se habría elevado la montaña del Purgatorio.

El trabajo comparó esa descripción con las consecuencias reales que produce el choque de un gran meteorito sobre la superficie terrestre. Según Burbery, el poeta italiano desarrolló una especie de “experimento mental” siglos antes de que existieran conocimientos científicos sobre meteoros o cráteres de impacto.

La teoría incluso trazó paralelos entre el infierno de Dante y el famoso cráter de Chicxulub, la gigantesca estructura geológica asociada con el asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios hace aproximadamente 66 millones de años.

Los nueve círculos del infierno y los cráteres escalonados

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la similitud entre los nueve niveles infernales y las terrazas escalonadas que suelen aparecer en grandes cráteres de impacto.

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Los científicos explicaron que, cuando un asteroide colisiona contra una superficie estratificada, puede generar estructuras concéntricas en forma de escalones gigantes alrededor del punto central del choque. Ese fenómeno fue observado en Marte, Venus, la Luna y distintos cuerpos del sistema solar.

La investigación señaló que Dante describió un infierno dividido en círculos descendentes con una precisión que recuerda a esas formaciones geológicas. Aunque el escritor nunca tuvo acceso a conocimientos astronómicos modernos, el estudio sugirió que logró imaginar intuitivamente los efectos físicos de una colisión extrema.

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El análisis también vinculó la caída de Satanás con la teoría científica de Hipótesis del gran impacto, que sostiene que un protoplaneta llamado Theia chocó contra la Tierra primitiva hace miles de millones de años.

Según esa hipótesis, fragmentos de Theia permanecieron cerca del núcleo terrestre después del impacto. Para Burbery, la imagen de Satanás atrapado en el centro de la Tierra evocó de manera simbólica esa idea científica contemporánea.

El investigador aclaró, sin embargo, que Dante no pretendió escribir un tratado científico ni describir un asteroide real. En la Edad Media, los meteoros todavía eran considerados fenómenos atmosféricos similares a rayos o tormentas, y no existía una conexión entre las “estrellas fugaces” y las rocas espaciales.

Qué fue “La Divina Comedia” y por qué sigue generando debate

La Divina Comedia fue escrita entre 1308 y 1321 y es considerada una de las obras fundamentales de la literatura universal. El poema narró el viaje espiritual de Dante a través del Infierno, el Purgatorio y el Paraíso, acompañado por el poeta romano Virgilio.

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A más de siete siglos de su publicación, el texto continúa siendo objeto de análisis filosóficos, religiosos, políticos y ahora también científicos.

La nueva teoría despertó interés porque propuso que la imaginación medieval de Dante pudo haber anticipado conceptos vinculados con la geología planetaria y los impactos cósmicos mucho antes de que la astronomía moderna comenzara a estudiar los meteoritos de manera formal en el siglo XIX.

Especialistas remarcaron que se trata de una interpretación académica y no de una prueba científica de que Dante “predijo” un asteroide. Sin embargo, destacaron que el caso demuestra cómo algunas obras literarias lograron imaginar fenómenos naturales complejos mucho antes de que la ciencia pudiera explicarlos.

LV / EM