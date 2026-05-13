Centros de datos flotantes: cómo son los nodos impulsados por olas para enfrentar la crisis energética

La creciente demanda energética provocada por la expansión de la inteligencia artificial y los servicios digitales empujó a empresas tecnológicas y centros de investigación a buscar soluciones inéditas. En este contexto, comenzaron a desarrollarse centros de datos flotantes de hasta 90 metros de largo, capaces de operar en medio del océano utilizando la fuerza de las olas como fuente de energía renovable.

Los prototipos más avanzados contemplan estructuras modulares similares a plataformas petroleras, aunque equipadas con servidores de alta densidad, sistemas de refrigeración líquida y generadores alimentados por energía undimotriz, es decir, por el movimiento constante producto del oleaje.

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Estos innovadores nodos marítimos fueron diseñados para reducir el consumo eléctrico terrestre, disminuir la presión sobre las redes urbanas y aprovechar el enfriamiento natural del agua oceánica, uno de los principales desafíos de la industria de los data centers tradicionales.

Según especialistas del sector energético, un centro de datos convencional puede consumir tanta electricidad como una ciudad mediana debido a la enorme potencia necesaria para alimentar servidores y sistemas de enfriamiento.

Frente a este escenario, los centros de datos flotantes aparecen como una alternativa con la mirada puesta en la reducción de costos operativos y emisiones contaminantes. Algunos proyectos experimentales también analizan combinar la energía de las olas con paneles solares flotantes y turbinas eólicas marinas, creando ecosistemas híbridos capaces de producir electricidad las 24 horas.

Benjamin Lee, arquitecto de computación e ingeniero de la Universidad de Pensilvania, explicó que “la idea transforma un problema de transmisión energética en un problema de transmisión de datos”, ya que la energía se consume directamente en el océano mientras los resultados informáticos se envían por satélite.

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Cómo funcionan los centros de datos flotantes en el medio del océano

Los centros de datos flotantes están diseñadas para permanecer ancladas a decenas de kilómetros de la costa mediante sistemas de amarre de alta resistencia capaces de soportar tormentas, corrientes marinas intensas y variaciones extremas del clima oceánico.

En su interior, albergan miles de servidores informáticos distribuidos en módulos herméticos protegidos contra la corrosión salina y la humedad. La infraestructura incorpora tecnología de refrigeración líquida que utiliza agua marina para disipar el calor generado por los equipos informáticos.

Centros de datos flotantes: cómo son los nodos de 90 metros impulsados por olas

El cofundador y CEO de Aikido Technologies, Sam Kanner, señaló: “Diseñamos la plataforma para que el equipamiento permanezca dentro de su rango operativo incluso bajo aceleraciones oceánicas complejas” y explicó que “uno de los mayores desafíos técnicos consiste en garantizar la estabilidad de los equipos electrónicos frente al movimiento continuo del mar”.

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Uno de los aspectos más innovadores es el sistema energético basado en el movimiento de las olas. A través de brazos hidráulicos y convertidores mecánicos, la oscilación del océano se transforma en electricidad capaz de alimentar parte de las operaciones del centro de datos.

Los ingenieros explican que el movimiento constante del mar permite generar energía de manera relativamente estable, incluso durante la noche o en condiciones climáticas adversas donde la energía solar pierde eficiencia.

PM