Un grupo de científicos descubrieron un nuevo límite tectónico que se está formando bajo Zambia y que podría dividir África en dos masas terrestres independientes. La fosa de Kafue forma parte del Sistema de Rift del Sudoeste del continente, un sistema de grietas en la corteza terrestre de 2.500 kilómetros de longitud que se extiende desde Tanzania hasta Namibia.

Los investigadores revelaron que la corteza terrestre se fracturó bajo la falla de Kafue. Esto podría convertirse algún día en el borde de una nueva frontera de placas tectónicas, que dividiría África en las placas Nubia y Somalí.

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Los gases presentes en las aguas termales de Zambia contienen isótopos de helio y carbono que demuestran que el límite entre las capaz de la Tierra y la corteza se rompieron por completo. Dicha grieta permite que los fluidos escapen del manto caliente y viscoso y burbujeen hasta la superficie.

Según Mike Daly, profesor de la Universidad de Oxford, la "conexión fluida es prueba de que el límite de la falla del Rift de Kafue está activo". "Por lo tanto, la Zona del Rift del Sudoeste de África también lo es, y podría ser un indicio temprano de la desintegración del África subsahariana", agregó.

Los científicos han descubierto un nuevo límite tectónico que se está formando bajo Zambia, y podría provocar que África se divida en dos

Los investigadores pueden determinar de dónde emergen los líquidos basándose en las proporciones de ciertos isótopos. Para el nuevo estudio tomaron muestras de gas de ocho manantiales geotérmicos en Zambia, seis en el Rift de Kafue y dos fuera de él.

Al finalizar la investigación descubrieron que todos los gases dentro de la grieta tenían niveles inusualmente altos de isótopos de helio. Asimismo, solo las muestras tomadas del interior del valle de la grieta presentaban niveles de dióxido de carbono que coincidían con los encontrados.

El Dr. Daly afirma que esto indica que los manantiales tienen una "conexión directa con el manto terrestre, que se encuentra entre 40 y 160 km por debajo de la superficie de la Tierra".

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Los científicos sospechaban que el valle de Kafue podría ocultar una grieta debido a su topografía y a la gran cantidad de anomalías geotérmicas presentes. Estas pruebas demuestran que la grieta realmente atravesó la corteza terrestre.

Consecuencias a corto y largo plazo

A corto plazo, este fenómeno podría resultar beneficioso para las economías locales, al desbloquear el acceso a las energía geotérmica. Si bien es posible algunos aumentos en las actividades sísmicas o volcánicas, estos cambios se producen en una escala temporal tan larga que no representan una amenaza inmediata.

No obstante, a escala geológica, el acontecimiento podría resultan aún más importante para el continente. Ruta Karolyte, profesora de la Universidad de Oxford, declaró: "Esta división se encuentra en su fase más temprana detectable".

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"Podemos ver las fallas, medir la presencia de gases del manto en la superficie, pero aún no hay vulcanismo. En términos geológicos, este es el comienzo mismo de laproceso", indicó. "Para que una grieta se convierta en un verdadero límite de placa, la fractura debe penetrar lo suficientemente profundo a través del manto litosférico como para desencadenar una fusión parcial, produciendo basalto de dorsal oceánica", argumentó.

África ya está fragmentada a lo largo de una línea de grietas más desarrollada llamada Sistema del Rift de África Oriental. Sin embargo, la velocidad a la que estas grietas se están abriendo es muy lenta.

El Dr. Daly explica: "En casi todos los lados de África hay dorsales oceánicas que tienden apara inhibir la extensión este-oeste o norte-sur, por lo que la fragmentación y la propagación parecen tener dificultades para establecerse". Esto significa que la formación del Rift de Kafue podría ser el primer paso hacia la división del continente en dos en los próximos cientos de millones de años.