Encuesta en Brasil: Lula supera a Flavio Bolsonaro por primera vez desde marzo

A cuatro meses y medio de las elecciones, una encuesta de la consultora Quaest, publicada este miércoles, reveló lo que de algún modo ya se presentía: la popularidad del presidente Lula da Silva está en alza: ganó tres puntos en relación a las últimas mediciones, y sobrepasó a su adversario. El líder brasileño tiene 42% de las intenciones de voto y su adversario, el senador Flavio Bolsonaro, quedó ahora con 41%. Es cierto que, como afirman las encuestadoras, ambos candidatos a las presidenciales de octubre continúan en empate técnico, pero la tendencia se acaba de invertir.

¿Las causas? Son varias: una de ellas es la reciente bilateral protagonizada con el presidente Donald Trump en Washington; sin duda una movida electoral con repercusiones inmediatas. Mostró el peso internacional de la figura de Lula y, en simultáneo, puso en duda cualquier eventual apoyo del jefe de la Casa Blanca al postulante de la ultraderecha de Brasil. Pero también pesan las recientes medidas económicas puestas inmediatamente en vigencia por el gobierno, especialmente el plan para renegociar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales que asfixian a la clase media en todos sus niveles. En esa línea, se decidió subsidiar el combustible diesel, para evitar que se produzca una huelga de camioneros; y por decreto se eximió del impuesto a las ganancias a los ciudadanos con ingresos de hasta 5.000 reales (1.000 dólares). La última medida oficial, con repercusión nacional, es el programa de combate al “crimen organizado”, es decir, a las mafias del narcotráfico que ya adquirieron dimensiones internacionales. Al plan, Lula le destinó un presupuesto de 2.200 millones de dólares.

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Subsisten, con todo, varios problemas: el más importante, entre los factores que conspiran contra el jefe del Palacio del Planalto, es la persistencia de la inflación en alimentos. Es un fenómeno vinculado a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Este conflicto, que impacta a nivel global con el impasse en el Estrecho de Ormuz, le juega en contra a la economía brasileña, donde las cadenas de producción se acercan a un punto crítico en los stocks de insumos esenciales. A todo esto se suma la falta de fertilizantes, un artículo indispensable para el agro, que Brasil debe importar por falta de producción propia.

Del lado de la oposición, el terreno registra algunos terremotos. La derecha convencional está en plena revisión de su estrategia. Por el momento, apoya a Flavio Bolsonaro como el candidato ideal. Pero en previsión a su descenso, ese sector político comienza a pesquisar si no habrá otro hombre más o menos joven, capaz de reemplazarlo. Como señaló un analista político, la adhesión de la centroderecha brasileña “es oportunista”, y puede cambiar de “personaje ideal” sin aviso previo. Algunos ya miran a Augusto Cury, psiquiatra y escritor, precandidato por el partido derechista Avante. Tiene a su favor ser un influencer con ocho millones de seguidores en las redes sociales.

El senador Flavio tiene una única ventaja: heredar los votos de su padre, hoy en prisión domiciliaria por haber promovido el golpe de Estado de enero de 2023. Pero ese amplio stock de partidarios puede menguar. Es que el congresista se ha quedado parado, sin salir a ganar votos, confiando en el bagaje paterno.

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Como miembro de la Cámara Alta, el parlamentario no consiguió presentar un proyecto que lo identifique y le permita exhibir como eventual triunfo en los debates que se avecinan con los demás presidenciables. No obstante, sus aliados buscan erigirlo como líder en propuestas para la seguridad pública. Por otro lado, pesa sobre él una denuncia de corrupción, con datos comprobados, que consistió en nombrar personal fantasma en su equipo cuando era concejal en Río de Janeiro. Flavio se quedaba, entonces, con el salario de los presuntos colaboradores, a quiénes los congraciaba con pequeñas dádivas a cambio de que prestaran sus nombres.

Pero hay algo peor: la familia del ex presidente Jair Bolsonaro está cada vez más comprometida con un caso que ganó centralidad en los medios locales. Se trata del Banco Master, patrimonio del brasileño Daniel Vorcaro, que se encuentra en proceso de liquidación determinada por el Banco Central.

LB CP