La NASA anunció avances en el desarrollo de un nuevo escudo térmico para la nave espacial Orion y sobre los sistemas vitales de la cápsula para la misión Artemis III, que permitirán sostener la vida de la tripulación durante el periplo hacia la Luna y el posterior regreso a la Tierra. En relación con ello, se destacan los nuevos mecanismos de reciclaje de aire y agua, control automatizado de presión y equipos de monitoreo biomédico en tiempo real.

Desde la agencia espacial estadounidense explicaron que el nuevo diseño permitirá una distribución más uniforme del calor y reducirá el desgaste estructural que puede generarse producto de la desaceleración de la nave.

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El administrador de la NASA, Bill Nelson, sostuvo que “el nuevo sistema térmico es una evolución crítica para garantizar que los astronautas puedan regresar de manera segura después de atravesar velocidades y temperaturas extremas durante el reingreso a la atmósfera terrestre”, en el marco de una conferencia técnica.

Mejoras a la nave espacial Orion de la NASA

Además, Nelson destacó que “cada misión Artemis representa un salto tecnológico fundamental para la exploración humana del espacio profundo”.

Los ingenieros trabajan sobre una evolución del sistema utilizado en las misiones precedentes del programa, I y II, incorporando capas mejoradas de protección contra colapsos térmicos y microfisuras generadas por el reingreso atmosférico.

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Los especialistas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio introdujeron sensores avanzados capaces de transmitir datos en tiempo real sobre presión, temperatura y comportamiento del material durante cada fase crítica del descenso.

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Por otra parte, otra de las novedades técnicas que presenta el nuevo escudo térmico que se utilizará en Artemis III que se lanzará a mediados de 2027, incluye mejoras en la estructura interna de la nave espacial Orion con el objetivo de minimizar las vibraciones y reducir las cargas mecánicas que afectan tanto a los integrantes de la tripulación como a los equipos electrónicos.

Los ingenieros de la NASA también desarrollan sistemas de aislamiento térmico destinados a mantener estables las temperaturas internas aun cuando el exterior de la nave alcance niveles extremos de calor.

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El director del programa Orion, Howard Hu, aseguró que “la prioridad absoluta es proteger la salud de los astronautas durante cada segundo de la misión”.

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En este sentido, Hu destacó que los nuevos sistemas "fueron diseñados para operar con menor consumo energético y mayor redundancia, es decir, con múltiples respaldos ante eventuales fallas técnicas”. Además, se encuentran trabajando en sistemas inteligentes capaces de detectar anomalías médicas de manera temprana mediante sensores integrados en los trajes espaciales y en los asientos de la nave.

Los sistemas vitales incorporan reformas en aspectos como: la eliminación de dióxido de carbono dentro de la cabina y en la regulación de humedad, considerados fundamentales para viajes prolongados fuera de la órbita terrestre.

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