Astronauta de Artemis II, Victor Glover afirmó que la misión "habría sido un éxito rotundo", incluso si hubiera desorbitado de emergencia

Artemis II continúa dejando definiciones que reflejan la magnitud del desafío técnico y humano que implica el regreso de astronautas a las inmediaciones de la Luna. En las últimas horas, el astronauta de la NASA, Victor Glover aseguró que ha considerado a la misión como “un éxito rotundo”, incluso si la tripulación hubiese tenido que ejecutar una “desorbitación de emergencia” durante su desarrollo.

Las declaraciones del cosmonauta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio se dieron en el marco de una conferencia vinculada a las evaluaciones posteriores al amerizaje de la cápsula Orion y, fueron divulgadas por el sitio web especializado en contenido tecnológico, Ars Technica.

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En ese sentido, los equipos técnicos de la agencia espacial estadounidense consideran que incluso escenarios de emergencia controlados pueden ofrecer datos esenciales sobre navegación, comunicaciones, protección térmica y desempeño de la tripulación.

Misión Artemis II

La afirmación del tripulante norteamericano del histórico sobrevuelo lunar refleja la filosofía del programa lunar de la NASA: cada vuelo debe aportar información crítica para construir futuras misiones sostenibles en el satélite natural.

“El éxito no dependía solamente de completar cada maniobra planeada, sino de demostrar que podíamos responder correctamente ante cualquier contingencia”, sostuvo Victor Glover.

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Estudios y pruebas de cara a Artemis III

Mientras continúan las revisiones posteriores a Artemis II, la NASA ya concentra gran parte de sus esfuerzos en la preparación de Artemis III, la misión que buscará concretar el regreso de astronautas a la superficie lunar.

Actualmente, ingenieros y científicos realizan estudios exhaustivos sobre los sistemas de soporte vital, la resistencia estructural de la cápsula Orion y el rendimiento del cohete Space Launch System. Las investigaciones incluyen simulaciones de alunizaje, análisis de vibraciones, pruebas de radiación en espacio profundo y evaluaciones de desempeño de los trajes espaciales que utilizarán los astronautas en la superficie lunar.

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Astronauta de la NASA, Victor Glover durante Artemis II

Otro de los focos principales está puesto en el sistema de alunizaje humano de Artemis III que permitirá descender hasta el polo sur lunar, una región considerada estratégica por la posible presencia de hielo de agua. Los especialistas también estudian cómo impactan las temperaturas extremas, el polvo lunar y la baja gravedad en el funcionamiento de equipos científicos y vehículos de exploración.

PM