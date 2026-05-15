Documentos desclasificados sobre ovnis: se reveló un escalofriante mensaje “extraterrestre” a la humanidad

Una nueva ola de teorías sobre vida extraterrestre y fenómenos aéreos no identificados volvió a instalarse en el centro del debate internacional luego de que resurgieran antiguos archivos atribuidos a la Oficina Federal de Investigación (FBI) y vinculados a supuestos mensajes provenientes de ovnis. “La humanidad debe abandonar el conflicto y comprender su lugar en el universo”, sostiene una de las frases más comentadas del un documento secreto.

Según el texto, las entidades extraterrestres observarían a la civilización humana desde hace décadas y tendrían la capacidad de desplazarse mediante tecnologías completamente desconocidas para la ciencia moderna.

Archivos secretos del FBI: los documentos que describen seres de “1,20 metros” saliendo de ovnis y reactivan el misterio extraterrestre

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El documento más citado corresponde a un memorando que se volvió viral en redes sociales tras ser republicado en foros especializados. Se describe un supuesto mensaje recibido por intermediarios en el que se advierte que la humanidad atraviesa un período de “profunda transformación”.

Documentos desclasifucados del FBI

Aunque no existe evidencia científica que confirme el origen extraterrestre de esos mensajes, la difusión de los archivos volvió a despertar el interés por los expedientes secretos desclasificados vinculados a ovnis y fenómenos anómalos.

Randall Cox y el vínculo con los archivos secretos del FBI

Uno de los nombres que reapareció junto a los documentos es el de Randall Cox, un investigador independiente que durante años analizó material desclasificado relacionado con fenómenos aéreos no identificados y presuntas comunicaciones extraterrestres.

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Cox habría recopilado copias de documentos históricos atribuidos al FBI y a otras agencias estadounidenses, incluyendo informes sobre objetos voladores observados durante la Guerra Fría y testimonios de supuestos contactos con entidades no humanas.

De acuerdo con investigadores del fenómeno OVNI, Randall Cox ayudó a popularizar algunos de los archivos más controvertidos porque afirmaba que ciertos memorandos oficiales habían sido ocultados deliberadamente al público durante décadas.

La nueva era de los fenómenos aéreos no identificados

El debate sobre los ovnis cambió radicalmente en los últimos años. Lo que antes era considerado exclusivamente parte de la cultura conspirativa comenzó a recibir atención institucional después de que el Pentágono publicará videos grabados por pilotos militares que mostraban objetos realizando maniobras imposibles de explicar con tecnologías conocidas.

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A eso se sumaron audiencias en el Congreso estadounidense donde exmilitares y exfuncionarios afirmaron que el gobierno posee información clasificada sobre fenómenos aéreos anómalos.

Aunque ninguna agencia confirmó la existencia de vida extraterrestre, los recientes procesos de desclasificación alimentaron aún más el misterio alrededor de antiguos documentos como los asociados a Randall Cox y los supuestos mensajes dirigidos a la humanidad.

PM/AF