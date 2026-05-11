Archivos secretos del FBI: los documentos que describen seres de “1,20 metros” saliendo de ovnis y reactivan el misterio extraterrestre

La reciente desclasificación de documentos del FBI volvió a sacudir el histórico debate sobre los OVNIs y la posible existencia de vida extraterrestre. Entre cientos de archivos publicados por el gobierno de Estados Unidos aparecieron informes que describen supuestos encuentros con pequeños seres humanoides, objetos metálicos capaces de desplazarse a velocidades “fantásticas” y materiales desconocidos recuperados tras presuntos accidentes de “platillos voladores”.

La publicación formó parte de una nueva tanda de expedientes liberados bajo la iniciativa de transparencia impulsada por el presidente Donald Trump, quien ordenó a distintas agencias federales divulgar registros vinculados con fenómenos aéreos no identificados.

Una ciudad de EE.UU hizo una curiosa invitación a los aliens

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Uno de los documentos que más repercusión generó fue un memorando interno del FBI fechado el 19 de octubre de 1966 y enviado desde la oficina de San Francisco al entonces director del organismo, J. Edgar Hoover. El informe recopiló testimonios, investigaciones y referencias sobre el fenómeno OVNI que circulaban en Estados Unidos durante plena Guerra Fría.

Los testimonios sobre “seres de 1,20 metros”

El fragmento más impactante del archivo hace referencia a declaraciones de testigos que aseguraron haber visto “tripulantes” descendiendo de objetos voladores.

Según el documento, algunos relatos describían figuras de entre “tres pies y medio y cuatro pies de altura”, es decir, alrededor de 1,20 metros. Los supuestos seres aparecían vestidos con “trajes espaciales y cascos”, de acuerdo con la transcripción incluida en el memorando.

El FBI no confirmó la autenticidad de esos testimonios ni presentó evidencia científica que comprobara la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, el hecho de que los reportes quedaran archivados y circularan internamente dentro del organismo federal alimentó nuevamente las teorías sobre el posible ocultamiento de información por parte del gobierno estadounidense.

Cómo describían los OVNIs los documentos del FBI

Los archivos también recopilaron descripciones detalladas sobre los supuestos objetos voladores no identificados observados durante los años 60.

De acuerdo con el informe, los OVNIs eran descritos como estructuras metálicas capaces de:

- Permanecer suspendidas en silencio.

- Acelerar a velocidades extremas.

- Emitir luces intensas blancas, rojas y anaranjadas.

- Interferir equipos electromagnéticos y fuentes de energía.

El memorando incluso mencionó que algunos testigos afirmaron haber encontrado el suelo “quemado” después del despegue de estos objetos.

Además, el FBI señaló que muchos de los reportes provenían de pilotos comerciales, militares, policías y personal vinculado con áreas nucleares o de investigación armamentística, un detalle que históricamente alimentó el interés del gobierno norteamericano por estos fenómenos.

por qué no hemos entrado en contacto ya con extraterrestres

Los misteriosos metales recuperados de “platillos estrellados”

Otro de los puntos más polémicos de la desclasificación estuvo relacionado con supuestos restos recuperados tras accidentes de OVNIs.

Según el documento, algunos materiales eran descritos como: Aleaciones de magnesio, magnesio puro, un “metal excepcionalmente duro y desconocido”.

El archivo también mencionó la presencia de microesferas metálicas diminutas incrustadas en ciertos fragmentos, además de marcas compatibles con impactos microscópicos.

Pese a la repercusión generada por estos detalles, el propio FBI aclaró que gran parte de la información provenía de testimonios y publicaciones de terceros, no de análisis científicos concluyentes realizados por el organismo.

El libro que encendió la obsesión por los OVNIs

Buena parte del memorando giró alrededor del libro Flying Saucers – Serious Business, escrito por el periodista e investigador Frank Edwards, una de las figuras más influyentes del fenómeno OVNI durante los años 50 y 60.

El FBI resumió varias de las teorías planteadas por Edwards, quien sostenía que los OVNIs podían ser “vehículos espaciales enviados para observar la Tierra” y acusaba a la Fuerza Aérea de ocultar información por miedo a provocar “pánico masivo”.

En el documento también se mencionó que 1965 había sido considerado “el año con mayor cantidad de avistamientos OVNI” registrados hasta ese momento en distintas partes del mundo.

Qué dijo el gobierno de Estados Unidos sobre los archivos

La publicación de estos documentos volvió a dividir opiniones entre investigadores, funcionarios y especialistas.

Mientras algunos defensores de la desclasificación consideraron que los archivos representan una prueba de décadas de investigaciones secretas sobre fenómenos aéreos anómalos, sectores escépticos remarcaron que los expedientes solo recopilan denuncias y testimonios sin validación científica.

Las autoridades estadounidenses insistieron en que los informes no constituyen evidencia definitiva de tecnología extraterrestre ni de vida no humana.

Aun así, la liberación de los archivos reactivó uno de los misterios más persistentes del último siglo y volvió a colocar a los OVNIs, los supuestos encuentros extraterrestres y las teorías de encubrimiento gubernamental en el centro de la conversación mundial.