De la Misión Apolo 17 a pilotos de drones: qué muestran las fotos desclasificadas sobre OVNIs y por qué el Pentágono pide "cautela"

La apertura oficial de la bóveda de secretos de Estados Unidos ya no es una promesa política, sino una realidad palpable. Tras el anuncio gubernamental sobre la desclasificación de archivos confidenciales relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP/FANI), el foco de atención viró rápidamente de la novedad administrativa al contenido duro de los documentos. El Departamento de Guerra habilitó el portal war.gov/UFO y puso a disposición pública un primer lote de 162 expedientes que incluye desde cables diplomáticos y reportes del FBI, hasta el plato fuerte más esperado por investigadores y entusiastas: registros visuales directos y transcripciones de la NASA que desafían la lógica convencional.

Entre el material gráfico que acaba de ver la luz, destaca un archivo histórico proveniente de la misión espacial Apolo 17, ejecutada en 1972. La imagen desclasificada exhibe una enigmática formación de tres puntos distribuidos en un patrón triangular perfecto en medio del espacio. Según detalla el propio portal gubernamental, los análisis preliminares elaborados por técnicos espaciales sugieren que la captura podría corresponder a un objeto físico real, aunque hasta el día de hoy resulta imposible alcanzar un consenso oficial sobre su verdadera naturaleza u origen.

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El lote inicial no solo escarba en el pasado de la Guerra Fría y la carrera espacial, sino que también expone incidentes sumamente recientes. Uno de los documentos más impactantes liberados por el FBI detalla la entrevista formal realizada a un piloto de drones en septiembre de 2023. En su testimonio oficial, el operador describió haber avistado un "objeto lineal" que emitía un destello luminoso de tal intensidad que permitía distinguir “bandas delineadas en su estructura interna”. El fenómeno, según relató el piloto, permaneció estático y visible entre cinco y diez segundos antes de esfumarse repentinamente sin dejar rastro en los radares.

La instrucción presidencial impulsada por Donald Trump tiene un mandato claro: transparencia sin filtros y la eliminación de intermediarios para que la sociedad civil pueda acceder a los materiales en su estado puro. El comunicado institucional invita explícitamente a que el público analice las fotografías, videos y transcripciones para "sacar sus propias conclusiones", abriendo así la puerta para que sectores privados y civiles aporten sus conocimientos a casos no resueltos por el aparato de inteligencia estatal.

Sin embargo, frente a esta histórica cascada de información inédita, surge un fuerte contrapeso institucional y científico. Mientras la representante republicana Anna Paulina Luna presiona para que se liberen otros 46 videos identificados por denunciantes, los especialistas consultados en Washington pidieron extrema cautela a la hora de interpretar las imágenes. El principal riesgo, sostienen los expertos y avala el informe 2024 del Pentágono, es que civiles sin entrenamiento confundan el destello de prototipos militares de tecnología hiper avanzada con la hipotética aparición de naves alienígenas.

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A pesar de la orden de máxima apertura que involucra al FBI, la NASA, el Departamento de Energía y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el proceso cuenta con fuertes filtros de revisión. Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, garantizó que la coordinación asegura una "transparencia máxima", pero todos los archivos (que incluyen fotos en blanco y negro con imágenes granuladas e información censurada con barras rectangulares negras) pasaron primero por un riguroso control para proteger fuentes, métodos y la seguridad nacional de los Estados Unidos.

A pesar de publicar videos perturbadores e imágenes de origen desconocido, el gobierno norteamericano mantiene inalterable la conclusión central del informe emitido por la All-domain Anomaly Resolution Office (AARO): "No existe evidencia concluyente de tecnología alienígena recuperada en la Tierra ni se confirmó jamás la existencia de vida extraterrestre".

Con el compromiso de liberar nuevos lotes de documentos cada pocas semanas, el debate sobre qué hay exactamente en las fotografías desclasificadas recién comienza. Mientras los ciudadanos, investigadores y periodistas descargan los archivos desde el portal gubernamental para buscar patrones ocultos, la línea oficial se mantiene clara: lo que no se puede identificar no es sinónimo inmediato de origen alienígena, sino un desafío científico, militar y de seguridad que, a partir de ahora, se intentará resolver a la vista de todo el mundo.

TC/DCQ