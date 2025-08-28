La NASA develó rocas lunares selladas hace más de 50 años por la misión Apolo 17 en 1972

Una muestra intacta de rocas lunares obtenida en la misión Apolo 17 que data de 1972, ha sido develada por la NASA tras haber permanecido sellada por 53 años y se ha descubierto el Manto Ligero. Se trata de una franja de cinco kilómetros sobre la superficie de la Luna, situada al pie del macizo sur en el valle de Taurus-Littrow, dónde se produjo un deslizamiento de tierra en una zona sin agua ni atmósfera.

El material recolectado en el satélite natural se analizó a través de la utilización de escáneres micro-CT de nivel médico, una tecnología que no existía cuando se trajeron las rocas a la Tierra. El estudio no destructivo, permitió a los científicos observar la estructura interna de los núcleos antes de cualquier disección física.

La apertura de esta muestra forma parte del programa ANGSA (Análisis de muestras del Apolo Próxima Generación), una iniciativa de la agencia espacial estadounidense para extraer su máximo valor científico.

Muestra intacta de rocas lunares obtenida en la misión Apolo 17

La doctora del Museo de Historia Natural de Londres, Giulia Magnarini, dijo: “He estado estudiando los deslizamientos de tierra de largo recorrido en la Tierra y Marte, pero el Manto Ligero es el único que conocemos en la Luna. No sabemos cómo se formaron estos deslizamientos de largo recorrido, ni qué les permitió desplazarse varios kilómetros”.

En el marco de la misión Apolo 17, el integrante de la tripulación y geólogo, Harrison Schmitt, regresó al planeta Tierra con 110,5 kilogramos de roca lunar. Desde aquel momento histórico, la NASA conservó una porción significativa para futuros estudios.

El análisis se centró en los clastos, fragmentos de roca desprendidos de la ladera del macizo. Esta textura, clasificada como flujo granular, es clave para entender cómo los escombros de la superficie de la Luna pudieron desplazarse varios kilómetros sin la ayuda de agua ni atmósfera, algo que ha desconcertado a los científicos durante décadas.

Esta investigación no es solo un ejercicio académico. Estas muestras tratan sobre cómo preservar, almacenar y abrir el material lunar sin dañar su contenido.

Giulia Magnarini: “Esta investigación es una forma de continuar el legado de las misiones Apolo más de 50 años después”

La investigadora Giulia Magnnarini, consideró que “es una forma de continuar el legado de las misiones Apolo más de 50 años después”.

Astronauta en la superficie lunar

Comprender cómo se comporta el regolito lunar bajo tensión es crucial para construir instalaciones seguras en la Luna. El programa Artemis precisa datos sobre cómo el suelo de la Luna se compacta, fluye y soporta cargas bajo baja gravedad para diseñar rutas, plataformas y refugios seguros.

A través de un comunicado oficial de prensa, el Museo de Historia Natural de Londres elogió a la NASA y afirmó que “tuvo una gran visión de futuro durante las misiones Apolo al guardar algunas muestras. Se almacenaron para poder estudiarlas utilizando tecnología más avanzada y nuevos enfoques científicos que ni siquiera se habían concebido en aquel momento”.

