El ambicioso proyecto de la NASA: la instalación de un reactor de fisión nuclear en la Luna para el fin de la década

La NASA puso en marcha un ambicioso proyecto que aspira a instalar un reactor de fisión nuclear en la Luna para el fin de la década en el año 2030. El administrador interino de la agencia espacial, Sean Duffy, reparó en la complejidad de estas centrales de energía que generan calor mediante la descomposición del uranio-d238 y a través del que Estados Unidos busca monopolizar las mejores tierras lunares, cerca de los polos.

Tres empresas norteamericanas se disputan su construcción. El Laboratorio Nacional de Idaho fue la institución que las seleccionó para el estudio de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, que durará un año.

La NASA acelera la construcción de un reactor nuclear en la Luna para sostener el liderazgo frente a China y Rusia

Las tres compañías que compiten por el diseño de la instalación en el satélite natural son: Lockheed Martin, con BWXT Technologies Inc, con sede en el estado de Virginia, dedicada al suministro de componentes y combustible nuclear a nivel internacional.

El ambicioso proyecto de la NASA para 2030

En el segundo lugar de la carrera se encuentra Westinghouse Electric Company, pionera en la electricidad de corriente alterna y, se encuentra asociada con la firma subsidiaria de defensa estadounidense, Aerojet Rocketdyne.

Por último, el tercer lugar lo ocupa la Startup X-Energy que se encuentra desarrollando microrreactores para la corporación multinacional Dow Chemical y Amazon. La singularidad, es que la empresa privada dedicada al diseño de reactores nucleares, apostará por el uso de su propia fuente de combustible no estandarizada en lugar de combustible no estandarizado HALEU (uranio poco enriquecido de alto ensayo) que exigen las directivas de la NASA.

La agencia espacial validó inicialmente la tecnología de microrreactores mediante el proyecto Kilopower. Posteriormente, en 2022, otorgó subvenciones de 5 millones de dólares a tres consorcios para perfeccionar diseños de 40 kilovatios.

Sebastian Corbisiero: “En el espacio se necesita la menor masa posible para que quepan en un cohete”

El director técnico nacional de reactores espaciales del Laboratorio Nacional de Idaho, Sebastián Corbisiero, señaló que “en la Tierra, los reactores no están diseñados para ser de baja masa y pequeños. En el espacio se necesita la menor masa posible para que quepan en un cohete”.

Las especificaciones del Proyecto de Energía de Superficie de Fisión exigían un sistema que pesaba tan solo 6 toneladas, cabía en un cilindro de 4 metros de diámetro y 6 metros de largo, y podía funcionar durante 10 años de forma autónoma, sin necesidad de mantenimiento ni reabastecimiento.

El proyecto de la NASA para 2030: ¿qué es la fisión nuclear?

La fisión nuclear es una reacción en la cual un núcleo pesado, al ser bombardeado con neutrones, se convierte en inestable y se descompone en dos núcleos, cuyos tamaños son del mismo orden de magnitud, con gran desprendimiento de energía y la emisión de dos o tres neutrones.

Este efecto multiplicador se conoce con el nombre de “reacción en cadena”. En una pequeña fracción de segundo, el número de núcleos que se han fisionado libera una energía un millón de veces mayor que la obtenida al quemar un bloque de carbón o explotar un bloque de dinamita de la misma masa.

Debido a la rapidez que tiene lugar una reacción nuclear, la energía se desprende mucho más rápidamente que en una reacción química.

PM/MU