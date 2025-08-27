La Luna llena de septiembre 2025 será uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes, tanto por su belleza en el cielo nocturno como por la tradición y el simbolismo que la rodean. Este evento no solo atrae a los aficionados a la observación del cielo, sino también a quienes siguen el calendario lunar para actividades vinculadas con la energía, la espiritualidad o incluso para las tareas cotidianas. Por este motivo, muchas personas se preguntan cuándo habrá Luna llena en septiembre.

La Luna atraviesa distintas fases que se producen a partir de la posición que ocupa respecto a la Tierra y al Sol. Durante un ciclo de aproximadamente 28 días, el satélite natural se desplaza alrededor de la Tierra y se observa de manera parcial o completa, según la sombra que nuestro planeta proyecta sobre él.

¿Cuándo es la próxima Luna llena en septiembre 2025?

De acuerdo con el sitio especializado Date and Time, la próxima Luna llena será el domingo 7 de septiembre de 2025 y, desde Argentina, podrá observarse a partir de las 18:45. El ocaso ocurrirá a las 7:26 del lunes 8.

Además, esta Luna llena coincidirá con un eclipse lunar total. Este fenómeno se da cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, proyectando una sombra sobre el satélite que le otorga un característico tono rojizo. Será visible en gran parte del mundo, incluyendo Europa, África, Asia, Australia y Nueva Zelanda.

El ciclo de eclipses se completará el 21 de septiembre, con otro evento visible en Nueva Zelanda, Australia y la Antártida. Según la NASA, también podrá observarse en sectores del océano Pacífico y el océano Atlántico.

La NASA recomienda extremar los cuidados durante estos fenómenos: “No debes mirar al Sol a través de la lente de una cámara, un telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usas anteojos de eclipse o un visor solar portátil: los rayos solares concentrados pueden dañar el filtro y causar lesiones oculares graves”.

