Cortarse el pelo en sintonía con las fases de la Luna es una de las prácticas más antiguas y populares entre quienes buscan que el cabello crezca más fuerte, sano o con mayor volumen. En septiembre de 2025, el calendario lunar marca fechas específicas que, según la tradición, pueden influir en los resultados del corte. Por eso, muchas personas quieren saber cuáles son los mejores días para cortarse el pelo y lograr el efecto deseado en su melena.

Cuáles son los mejores días para cortarse el pelo en septiembre

Para fortalecer el cabello (cortes que mejoran la salud capilar y el volumen):

Miércoles 10 de septiembre

Jueves 11 de septiembre

Viernes 12 de septiembre

Miércoles 17 de septiembre

Jueves 18 de septiembre

Viernes 19 de septiembre

Sábado 20 de septiembre

Para que el cabello crezca más rápido (cortes que estimulan el crecimiento):

Domingo 21 de septiembre

Lunes 22 de septiembre

Martes 23 de septiembre

Viernes 26 de septiembre

Sábado 27 de septiembre

Domingo 28 de septiembre

Lunes 29 de septiembre

Martes 30 de septiembre

Para mantener el largo del pelo por más tiempo:

En qué fases lunares conviene cortarse el pelo

Al momento de un cambio de look, la elección de la fase lunar puede marcar la diferencia:

Luna Creciente : favorece un crecimiento rápido y fuerte .

Luna Menguante : ayuda a que el cabello crezca más lento , ideal para mantener el corte por más tiempo.

Luna Llena : aporta volumen y brillo extra.

Luna Nueva: se recomienda evitar los cortes drásticos.

Además, según la tradición, el signo zodiacal por el que transita la Luna también puede potenciar los resultados del corte.

MC/LT