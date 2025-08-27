Cortarse el pelo en sintonía con las fases de la Luna es una de las prácticas más antiguas y populares entre quienes buscan que el cabello crezca más fuerte, sano o con mayor volumen. En septiembre de 2025, el calendario lunar marca fechas específicas que, según la tradición, pueden influir en los resultados del corte. Por eso, muchas personas quieren saber cuáles son los mejores días para cortarse el pelo y lograr el efecto deseado en su melena.
Cuáles son los mejores días para cortarse el pelo en septiembre
Para fortalecer el cabello (cortes que mejoran la salud capilar y el volumen):
-
Miércoles 10 de septiembre
-
Jueves 11 de septiembre
-
Viernes 12 de septiembre
-
Miércoles 17 de septiembre
-
Jueves 18 de septiembre
-
Viernes 19 de septiembre
-
Sábado 20 de septiembre
Para que el cabello crezca más rápido (cortes que estimulan el crecimiento):
-
Domingo 21 de septiembre
-
Lunes 22 de septiembre
-
Martes 23 de septiembre
-
Viernes 26 de septiembre
-
Sábado 27 de septiembre
-
Domingo 28 de septiembre
-
Lunes 29 de septiembre
-
Martes 30 de septiembre
Para mantener el largo del pelo por más tiempo:
-
Miércoles 10 de septiembre
-
Jueves 11 de septiembre
-
Viernes 12 de septiembre
En qué fases lunares conviene cortarse el pelo
Al momento de un cambio de look, la elección de la fase lunar puede marcar la diferencia:
-
Luna Creciente: favorece un crecimiento rápido y fuerte.
-
Luna Menguante: ayuda a que el cabello crezca más lento, ideal para mantener el corte por más tiempo.
-
Luna Llena: aporta volumen y brillo extra.
-
Luna Nueva: se recomienda evitar los cortes drásticos.
Además, según la tradición, el signo zodiacal por el que transita la Luna también puede potenciar los resultados del corte.
MC/LT