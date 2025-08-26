Un misterioso objeto interestelar se acerca a la Tierra y desafía las expectativas de la NASA

Nuevos avistajes del visitante interestelar 3l/ATLAS, que viaja por nuestro sistema solar, indicaron que probablemente se trate de un cometa inusual mucho más pequeño y singular de lo que los científicos de la NASA creían originalmente. El objeto espacial libera grandes cantidades de gases de dióxido de carbono (CO2), lo que sugiere que se formó en un sistema estelar diferente al nuestro.

En un principio, los investigadores sospecharon originalmente que la formación tenía más de 19,3 kilómetros de diámetro. El cometa parecía más grande, debido a que el 99% de la luz observada provenía de una enorme y brillante nube de polvo que lo rodeaba, llamada coma.

Sin embargo, ahora los telescopios de la NASA redujeron esa estimación a 2,7 kilómetros. No solo el objeto es mucho más pequeño, sino que una investigación del grupo SPHEREx, perteneciente a la agencia de investigación espacial, descubrieron que 3l/ATLAS libera alrededor de 940 billones de moléculas por segundo.

Los científicos identificaron también que está cubierto de hielo de agua, lo que lo hace diferente a la gran mayoría de los cometas observados. La mayor parte de su brillo proviene de la nube de polvo que lo rodea, no de su núcleo sólido.

Pasará a través de nuestro sistema solar y regresará al espacio profundo

El cometa tampoco muestra mucha liberación de vapor de agua o gas de monóxido de carbono, lo cual es muy inusual para los astros que viajan tan cerca del Sol. Actualmente, 3l/ATLAS se encuentra a 488 millones de kilómetros de la Tierra.

Misterio total

El objeto fue identificado por primera vez en julio de 2025 por la red de telescopios ATLAS, que busca formaciones que podrían impactar en la órbita del planeta Tierra. Imágenes tomadas por el Observatorio Vera Rubin en Chile este verano también fotografiaron el cometa, pero sin dar a conocerlas públicamente.

Hasta el momento, 3l/ATLAS es un misterio total, ya que los primeros escaneos sugieren que era más grande que cualquier cometa que hubiera pasado por el sistema solar. Esto llevó a que astrofísicos de Harvard, como Avi Loeb, teoricen que fue creado artificialmente por una civilización extraterrestre.

Sin embargo, los nuevos hallazgos recogidos a mediados de agosto apuntan a que el objeto es un cometa raro formado por trozos mixtos de CO2 y hielo de agua, donde el CO2 ha mantenido frío el hielo de agua, evitando que se derrita en vapor a medida que se acerca al Sol.

Este tipo de astros se caracterizan por tener colas visibles o chorros de gas y polvo que fluyen detrás de ellos, pero en 3l/ATLAS tiene una nube más uniforme, lo cual es altamente inusual, y los científicos todavía está tratando de averiguar si el CO2 que se libre es la causa.

El objeto fue identificado por primera vez en julio de 2025

Además, ha estado siguiendo un camino que no está ligado al Sol, lo que significa que pasará a través de nuestro sistema solar y regresará al espacio profundo, a diferencia del cometa Halley, que regresa cada 76 años.

Dado que este supuesto cometa es muy diferente de los que normalmente orbitan alrededor de nuestro Sol, los científicos esperan aprender qué materiales y sustancias químicas son comunes en otras partes de la galaxia estudiando el polvo, el gas y el hielo del cometa a medida que se acerca aún más.

Esperan encontrar pistas sobre cómo se formó 3I/ATLAS y cómo eran las condiciones en su sistema estelar natal, que estudios previos habían calculado que estaba al otro lado de la Vía Láctea. Se cree que este cometa visitante, que viaja a casi 150.000 millas por hora, es más antiguo que nuestro Sol, que tiene 4.600 millones de años.

