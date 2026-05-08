El Pentágono inició la desclasificación de 150 archivos sobre OVNIs

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó un nuevo proceso de desclasificación de registros vinculados a los Objetos Voladores No Identificados (OVNIs). La medida contempla la publicación gradual de más de 150 archivos que incluyen reportes militares, registros de radares, testimonios de pilotos y análisis internos elaborados durante las últimas décadas.

Según trascendió en Washington, parte del material había permanecido bajo reserva por motivos de seguridad nacional y por la posible exposición de capacidades tecnológicas sensibles de las Fuerzas Armadas.

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Los archivos serán revisados por la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés), el organismo creado por el Pentágono para centralizar las investigaciones sobre fenómenos aéreos, marítimos y OVNIs .

Entre los documentos clasificados figuran grabaciones obtenidas por aviones de combate de la Marina e informes sobre maniobras consideradas “inusuales”. El interés sobre los OVNIs dejó de ser un tema marginal dentro de Estados Unidos y pasó a ocupar un espacio cada vez más relevante en el Congreso.

En una entrevista reciente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la nueva ola de revelaciones sobre experiencias extraterrestres u OVNIs y afirmó: “Escuché cosas muy extrañas y vi informes que eran difíciles de explicar”.

Además, el mandatario norteamericano agregó que muchos pilotos militares “vieron objetos moviéndose a velocidades imposibles” y subrayó que el gobierno debería brindar más información al público.

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El Pentágono inició la desclasificación de 150 archivos sobre Fenómenos Anómalos no Identificados

Panel liderado por republicanos aseguró que “el Pentágono no es transparente”

Un comité integrado mayoritariamente por legisladores republicanos cuestionó de forma vehemente el nivel de apertura del Departamento de Defensa, liderado por Pete Hegseth, jefe del Pentágono, respecto de los expedientes sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados o también denominados OVNIs.

Durante una reciente audiencia en el Capitolio, varios congresistas sostuvieron que el Pentágono “no está siendo completamente transparente” sobre los OVNIs.

El presidente del Comité de Servicios Armados, Mike Rogers, sostuvo que “la ciudadanía tiene derecho a conocer qué objetos fueron detectados en el espacio aéreo estadounidense y por qué algunos casos siguen sin respuesta”

Trump anunció que autorizará "la publicación de todos los archivos relacionados con extraterrestres"

El Pentágono inició la desclasificación de 150 archivos sobre Fenómenos Anómalos no Identificados

Los representantes del Partido Republicano de Estados Unidos afirmaron que “todavía existen registros clasificados que no fueron entregados al Congreso” y reclamaron una política de divulgación más amplia. Incluso algunos funcionarios retirados de inteligencia y ex militares invitados al panel señalaron que “ciertos incidentes registrados por pilotos habrían sido minimizados o archivados sin explicaciones concluyentes”.

PM/ff