sábado 09 de mayo de 2026
SOCIEDAD
Ovnis

"Caso Bariloche": un enigmático vuelo de Aerolíneas Argentina aparece en los archivos sobre ovnis desclasificados en EE.UU.

El Pentágono informó que avanzará en la publicación de nuevos archivos "nunca antes vistos" y que añadirá material adicional de "forma continua". El intrigante caso del vuelo en Argentina.

El Pentágono inició la desclasificación de 150 archivos sobre Fenómenos Anómalos no Identificados
El Pentágono inició la desclasificación de 150 archivos sobre Fenómenos Anómalos no Identificados | Departamento de Guerra de Estados Unidos

La desclasificación de archivos gubernamentales sobre los llamados Fenómenos Anómalos No Identificado (FANI) por parte del Pentágono, con fotos y videos “nunca antes vistos”, incluye también decenas de documentos en formato PDF, y en uno de ellos hay una mención a este caso emblemático en la Argentina.

Un capítulo del reporte, sobre la “organización de la investigación en el exterior”, detalla el episodio ocurrido el 31 de julio de 1995 en Bariloche, cuando el piloto de Aerolíneas Argentinas Jorge Polanco, que comandaba el vuelo 674, vio durante 17 minutos una serie de luces que se movían frente al Boeing 727.

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