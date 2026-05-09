Giro en el caso Ángel: un estudio contradice la hipótesis de la muerte por golpes y habla de una neumonía

A más de un mes de la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia, la investigación judicial dio un giro tras la incorporación de nuevos estudios médicos que señalan que el niño habría fallecido por una neumonía severa y no como consecuencia directa de los golpes detectados inicialmente. El caso tiene imputados a la madre del menor y a su pareja, acusados hasta ahora de homicidio agravado.

La hipótesis original de la fiscalía se apoyaba en la autopsia preliminar, que había detectado más de veinte hematomas en la cabeza, hemorragias cerebrales y un cuadro compatible con maltrato infantil. Sin embargo, los estudios histopatológicos incorporados en las últimas horas concluyeron que el cuadro pulmonar provocó una falla cerebral asociada a la falta de oxígeno.

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Fuentes vinculadas al expediente indicaron que todavía resta la presentación del informe final de autopsia, donde deberán integrarse todos los análisis médicos realizados sobre el cuerpo del menor. La calificación legal podría modificarse y derivar en una imputación por abandono de persona seguido de muerte.

Tras conocerse el nuevo informe, Lorena Andrade, pareja del padre biológico del niño, rechazó de plano la hipótesis médica y sostuvo que Ángel fue víctima de un homicidio. “Ángel no tenía ninguna enfermedad”, afirmó, al tiempo que cuestionó las lesiones craneales detectadas durante la autopsia inicial.

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Actualmente, Mariela Altamirano, madre del menor, permanece detenida en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew, mientras que su pareja, Michel Kevin González, continúa alojado en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia. Ambos siguen imputados por homicidio agravado por alevosía y ensañamiento.

La querella impulsó un jury de enjuiciamiento contra el juez de Familia que había ordenado la revinculación del niño con su madre biológica meses antes de su muerte. Además, fueron denunciadas la defensora de menores y dos psicólogas que participaron en el proceso judicial.

Ángel había comenzado a convivir con su madre en noviembre del año pasado, luego de haber vivido casi toda su vida con su padre. Según la querella, antes de la revinculación la mujer solo había tenido dos encuentros breves con el menor.

El 5 de abril, el niño ingresó al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia en paro cardiorrespiratorio y con un cuadro neurológico irreversible. Los médicos detectaron hipoventilación bilateral, pupilas fijas compatibles con daño cerebral severo y valores de glucemia superiores a los habituales para un niño de su edad.

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La autopsia preliminar, firmada por la forense Natalia Gómez, había documentado una hemorragia subaracnoidea, edema cerebral difuso y lesiones compatibles con el denominado “síndrome del sacudón”, un mecanismo de violencia física extrema que puede provocar daños neurológicos irreversibles en niños pequeños.

CS/LT