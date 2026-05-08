El Pentágono publica documentos secretos sobre los ovnis

El Pentágono anunció ayer la publicación de una serie de documentos secretos sobre supuestos ovnis, un tema que apasiona a muchos estadounidenses, incluyendo al presidente Donald Trump que había pedido su desclasificación.

Más de 160 documentos, algunos que remontan a la década de 1940, fueron publicados en un apartado de la página web del Pentágono, para que todos puedan acceder.

“Estos archivos, que han permanecido ocultos, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo”, declaró el secretario de Defensa Pete Hegseth en un comunicado.

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Uno de los documentos, de diciembre de 1947, contiene una serie de informes sobre “discos voladores”. Otro informe de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948 –clasificado como “máximo secreto”– incluye información sobre avistamientos de “aeronaves no identificadas” y de “platillos voladores”, aunque todo sin confirmación.

Otro documento de 2023 reporta que tres agentes especiales federales describieron, cada uno por separado, haber visto en el cielo órbitas naranja que a su vez emitían órbitas rojas más pequeñas.

El departamento de Defensa de EE.UU. se refiere oficialmente a los objetos voladores no identificados (ovnis) como “fenómenos anómalos no identificados”.

Interés oficial. Trump pidió en febrero a las agencias federales de Estados Unidos que empezaran a identificar y publicar los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres debido al gran interés que generan.

Ese mismo día, el mandatario republicano había criticado al expresidente demócrata Barack Obama por supuestamente haber divulgado “información clasificada” sobre extraterrestres.

Obama sólo había filosofado en un podcast, unos días antes, sobre la supuesta existencia de la vida fuera de la Tierra. “Son reales, pero yo no los he visto y no los tienen guardados en el Área 51”, dijo con ironía Obama, en referencia a la instalación militar ultrasecreta de Estados Unidos en Nevada, sobre la que se han desarrollado numerosas teorías conspirativas sobre los ovnis.

Ante la avalancha de reacciones de todo tipo en las redes sociales, Obama aclaró su posición y señaló que mientras fue presidente no vio “ninguna prueba” de que “seres extraterrestres nos hayan contactado”.

El interés en los ovnis se ha reactivado en los últimos años, en los que el gobierno estadounidense ha investigado informes de aeronaves aparentemente sobrenaturales, en medio de preocupaciones de que adversarios pudiesen estar probando tecnologías muy avanzadas.

En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que los “fenómenos anómalos no identificados” fueran tecnología alienígena.

Muchos avistamientos sospechosos reportados entonces resultaron ser simplemente globos meteorológicos, aviones espía, satélites y otras actividades normales.

Ahora reactualiza el tema en medio de la severa crisis de confianza que enfrenta Trump por la marcha de la economía y la guerra con Irán.