Parte I: La arquitectura de la desigualdad: cómo la buena voluntad de la India se codificó en forma de concesión

1. Contexto: la división de un sistema fluvial

El sistema fluvial del Indo está formado por seis ríos principales —el Indo, el Chenab, el Jhelum, el Ravi, el Beas y el Sutlej— que discurren por los territorios tanto de la India como de Pakistán. El sistema abastece de agua potable, sustenta la agricultura y permite la generación de electricidad en toda la cuenca del Indo, lo que da sustento a cientos de millones de personas a ambos lados de la frontera.

Cuando la India británica se dividió en 1947, el sistema fluvial del Indo también quedó repartido entre los dos Estados sucesores. La realidad geográfica era clara: la India, como Estado ribereño situado en la cuenca alta, controlaba las cabeceras de la mayoría de los ríos, mientras que el corazón agrícola de Pakistán —las llanuras del Punyab, intensamente regadas— dependía de manera crítica del flujo continuo de agua procedente del este. La India, por su parte, necesitaba acceso al sistema para sus propios objetivos de desarrollo en el Punjab y Rajastán, al tiempo que buscaba la estabilidad y la normalización de las relaciones con su nuevo vecino occidental. A pesar de sus propias y apremiantes necesidades internas, la India firmó este pacto de reparto de agua altamente concesionario con Pakistán el 19 de septiembre de 1960, un acuerdo facilitado por el Banco Mundial.

2. Negociaciones: la India pagó el precio de la sensatez

2.1 La estrategia de retrasos de Pakistán y la propuesta del Banco Mundial de 1954

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La trayectoria de las negociaciones se vio marcada, desde el principio, por la asimetría entre el enfoque razonable y constructivo de la India y las exigencias maximalistas, y en ocasiones absurdas, de Pakistán —una asimetría que dio lugar a resultados mucho más favorables para Pakistán de lo que la equidad habría justificado. La primera propuesta sustantiva del Banco Mundial, de 5 de febrero de 1954, lo ilustra claramente: incluso en esta fase inicial, exigía importantes concesiones unilaterales por parte de la India:

·Se abandonarían todos los proyectos hidráulicos previstos por la India en los tramos superiores de los ríos Indo y Chenab, y los beneficios de los mismos recaerían en Pakistán.

Se exigía a la India que renunciara a desviar aproximadamente 6 millones de acres-pies (MAF) del río Chenab.

No se pondrían a disposición de la India aguas del Chenab en Merala (actualmente en Pakistán).

No se permitiría ningún proyecto hidráulico en Kutch a partir de ese sistema fluvial.

A pesar de estas considerables imposiciones, la India aceptó la propuesta de buena fe casi de inmediato, lo que ponía de manifiesto su deseo genuino de alcanzar una solución rápida. Pakistán, por el contrario, retrasó su aceptación formal durante casi cinco años, hasta el 22 de diciembre de 1958. Como resultado de este gesto de buena voluntad de la India, se le impusieron restricciones, mientras que Pakistán siguió desarrollando nuevos usos de los ríos occidentales sin limitaciones equivalentes. Pakistán asimiló la lección de que la obstrucción sale a cuenta y la cooperación sale cara, y ha aplicado esta lección de forma sistemática desde entonces.

3. Lo que perdió la India: la magnitud del sacrificio

3.1 La distribución del agua

Según la fórmula de asignación del Tratado, la India recibió derechos exclusivos sobre los tres ríos orientales —el Sutlej, el Beas y el Ravi—, mientras que Pakistán recibió derechos sobre las aguas de los tres ríos occidentales —el Indo, el Chenab y el Jhelum—. A la India se le permitieron ciertos usos limitados y no consuntivos de los ríos occidentales dentro de su propio territorio, principalmente para la generación de energía hidroeléctrica a filo de agua, sujetos a amplias restricciones de diseño y funcionamiento.

En términos de caudal, los ríos orientales asignados a la India transportan aproximadamente 33 MAF de caudal anual, mientras que los ríos occidentales asignados a Pakistán transportan aproximadamente 135 MAF, lo que otorga a Pakistán alrededor del 80 % del agua del sistema. La India recibió el 20 %, a cambio de renunciar a cualquier derecho sobre el sistema occidental, mucho más extenso. El punto crucial es que la India no obtuvo nuevos recursos hídricos gracias al acuerdo. Lo que la India recibió fue el reconocimiento formal de los caudales a los que ya tenía acceso, a cambio de renunciar a cualquier derecho sobre el sistema occidental, mucho más grande. A la India se le permitieron ciertos usos no consuntivos de los ríos occidentales dentro de su territorio, principalmente la generación de energía hidroeléctrica a filo de agua.

3.2 La concesión financiera: pagar por ceder agua

Quizás la anomalía más llamativa del Tratado sea la disposición financiera. La India acordó pagar aproximadamente 62 millones de libras esterlinas (unos 2.500 millones de dólares en valor actual) como compensación a Pakistán para construir infraestructuras de recursos hídricos en la Cachemira ocupada por Pakistán. Este pago constituye un precedente único en el que el país situado aguas arriba, que ya estaba cediendo la mayor parte del agua del sistema, pagó además al país situado aguas abajo por el «privilegio» de hacerlo. La India, en esencia, subvencionó la aceptación por parte de Pakistán de un acuerdo que favorecía enormemente a este último en la cuestión fundamental de la distribución del agua.

4. La injusticia estructural del Tratado

4.1 Restricciones asimétricas unilaterales impuestas a la India

El Tratado impone a la India una serie de restricciones específicas de diseño y funcionamiento en relación con el uso de los ríos occidentales, sin que existan obligaciones equivalentes por parte de Pakistán:

·La India solo puede desarrollar una superficie de cultivo de regadío (ICA) limitada en su territorio.

·La India se enfrenta a límites estrictos en cuanto al volumen de agua que puede almacenarse en cualquier instalación de almacenamiento de los ríos occidentales.

·La India debe cumplir criterios de diseño específicos para cualquier instalación hidroeléctrica en los ríos occidentales, incluidas restricciones sobre el embalse y la capacidad de almacenamiento.

Estas restricciones son unidireccionales: limitan el desarrollo legítimo de los recursos por parte de la India dentro de su propio territorio, sin imponer requisitos equivalentes de transparencia o restricciones a Pakistán. El resultado es un tratado que trata al Estado situado aguas arriba —la India— como la parte que requiere supervisión y moderación, mientras que el Estado situado aguas abajo se beneficia de caudales garantizados.

Parte II: Obstrucción, explotación y el ajuste de cuentas que se debería haber producido hace tiempo

1. El uso del Tratado como arma por parte de Pakistán

1.1 Obstrucción sistemática del desarrollo indio

Desde la firma del Tratado, Pakistán ha utilizado sistemáticamente sus disposiciones sobre solución de conflictos como herramienta estratégica para retrasar y obstaculizar de manera efectiva el desarrollo, en lugar de para resolver genuinamente las controversias. Prácticamente todos los proyectos hidroeléctricos importantes que la India ha propuesto en los ríos occidentales —incluso aquellos permitidos explícitamente según los términos del Tratado— se han enfrentado a objeciones formales por parte de Pakistán, impugnaciones técnicas o remisiones a arbitraje.

Proyectos como Baglihar, Kishenganga, Pakal Dul y Tulbul han sido objeto de prolongadas impugnaciones por parte de Pakistán. En varios casos, Pakistán ha reconocido los posibles beneficios de los proyectos indios para la regulación del caudal de agua —incluida la mitigación de las inundaciones— al tiempo que se oponía a ellos. Este patrón revela que las objeciones pakistaníes no se refieren realmente al cumplimiento del Tratado, sino a impedir el desarrollo indio en Jammu y Cachemira, independientemente de los fundamentos jurídicos.

1.2 La narrativa de la «guerra del agua» y su uso

Pakistán ha aprovechado, al mismo tiempo, el cumplimiento constante del Tratado por parte de la India para construir y difundir una narrativa internacional que presenta a la India como un potencial «agresor hídrico». Funcionarios, académicos y canales diplomáticos pakistaníes han planteado en repetidas ocasiones el espectro de que la India «utilice el agua como arma» contra Pakistán, citando precisamente el Tratado que la India ha respetado escrupulosamente.

Esta narrativa —que presenta al ribereño aguas arriba como una amenaza— ha resultado notablemente eficaz entre un público internacional que no está familiarizado con la historia del Tratado. Pakistán la ha utilizado para generar presión diplomática, atraer la simpatía multilateral y limitar la capacidad de la India para hacer valer sus derechos legítimos en virtud del Tratado.

La singular ironía de esta estrategia es que la India no ha cometido ni una sola violación del Tratado: ni durante la guerra de 1965, ni durante la guerra de 1971, ni durante el conflicto de Kargil de 1999, ni en ningún otro momento de los sesenta y cinco años de vigencia del Tratado. La India ha mantenido su cumplimiento incluso cuando Pakistán ha utilizado su territorio para llevar a cabo actos de terrorismo patrocinados por el Estado contra la India.

2. Las consecuencias para la India

2.1 Potencial de desarrollo no aprovechado

Las restricciones del Tratado han tenido consecuencias cuantificables y duraderas para el desarrollo de la India en la cuenca del Indo. Extensas zonas de Rajastán y partes del Punyab que podrían haberse regado siguen siendo áridas o dependen de fuentes de agua alternativas y más costosas. La productividad agrícola perdida a lo largo de seis décadas representa una pérdida económica incalculable.

2.2 El potencial hidroeléctrico reprimido de Jammu y Cachemira

El impacto en Jammu y Cachemira ha sido especialmente grave. El Territorio de la Unión se extiende a ambos lados de los ríos occidentales y posee un enorme potencial hidroeléctrico, en gran parte sin explotar. El desarrollo de ese potencial se ve limitado en todo momento por las restricciones de diseño del Tratado, las objeciones sistemáticas de Pakistán y el riesgo perpetuo de un mecanismo de resolución de disputas de múltiples niveles y prolongado. La población local ha llegado a considerar cada vez más el Tratado no como un marco para el beneficio compartido, sino como un instrumento de su propia marginación económica: una imposición externa que les impide desarrollar los recursos naturales que fluyen por su propio territorio.

2.3 Repercusiones en la seguridad energética

La incapacidad de la India para desarrollar de forma óptima el potencial hidroeléctrico de los ríos occidentales tiene repercusiones directas en la seguridad energética nacional. Las restricciones del Tratado implican que se ha sacrificado esa capacidad potencial —como fuente de energía limpia, renovable y económicamente eficiente— únicamente debido a la obstrucción estratégica por parte de Pakistán de incluso los limitados derechos que la India posee en este acuerdo asimétrico.

3. El caso de la India

El Tratado tenía por objeto lograr «la utilización más completa y satisfactoria de las aguas del sistema fluvial del Indo» en un «espíritu de buena voluntad y amistad», un contexto que ya no existe.

Los tratados derivan su legitimidad no solo de la fuerza de ley, sino también de la aplicación de buena fe de sus disposiciones por parte de todos los firmantes. El uso documentado y persistente por parte de Pakistán del terrorismo patrocinado por el Estado como instrumento de política exterior contra la India —que culminó en atrocidades como el atentado contra el Parlamento de 2001, los atentados de Bombay de 2008 y, más recientemente, el atentado de Pahalgam de abril de 2025— pone en tela de juicio la premisa sobre la que se basa el cumplimiento continuado del Tratado por parte de la India. Los acuerdos bilaterales no pueden cumplirse de forma selectiva: un Estado no puede incumplir simultáneamente las normas fundamentales de conducta interestatal y exigir a su socio negociador que cumpla obligaciones del tratado que benefician de manera desproporcionada al infractor. El Tratado no puede ser una isla de cumplimiento indio en un mar de mala fe pakistaní. La decisión de la India representa una afirmación largamente esperada: que los acuerdos internacionales son una vía de doble sentido.

4. Conclusión

El Tratado de las Aguas del Indo se ha celebrado durante mucho tiempo como un triunfo de la diplomacia internacional. En este artículo se ha argumentado que tal caracterización tergiversa de manera fundamental lo que realmente ocurrió: un proceso de negociación en el que la intransigencia pakistaní fue recompensada con concesiones, y la buena voluntad india fue explotada sistemáticamente para llegar a un acuerdo que fue injusto desde su concepción.

No obstante, la India cedió el 80 % del agua, pagó 62 millones de libras esterlinas (aproximadamente 2.500 millones de dólares en valor actual) para facilitar dicha cesión, aceptó restricciones operativas unilaterales en su propio territorio y ha mantenido un cumplimiento escrupuloso durante sesenta y cinco años —incluso a pesar de las múltiples guerras infligidas por Pakistán y su patrocinio continuado del terrorismo transfronterizo—. A cambio, la India ha recibido un tratado acordado de buena fe que Pakistán utiliza como herramienta para obstaculizar el desarrollo, una narrativa de «guerra del agua» que despliega a nivel internacional sin base factual, y el subdesarrollo permanente de amplias zonas del territorio indio.

La decisión de la India tiene por objeto proteger sus intereses legítimos en la cuenca del Indo. No se trata de una agresión, sino de la corrección, largamente esperada, de un acuerdo asimétrico basado en una buena voluntad que nunca fue correspondida. A quienes se preguntan por qué suspender el Tratado ahora, convendría recordar que nunca es mal momento para tomar una decisión acertada.

* antiguo Comisionado Indio para las Aguas del Indo.