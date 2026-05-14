La nave espacial Psyche de la NASA cruzó la trayectoria orbital de Marte este mes tras recorrer más de 300 millones de kilómetros en el espacio profundo. El vehículo, lanzado en octubre de 2023, superó la posición del planeta rojo para dirigirse hacia su objetivo final (un asteroide homónimo, 16 Psyche) en el cinturón principal de asteroides.

El equipo de control de la misión confirmó que los sistemas de navegación funcionan con parámetros nominales y que el motor de propulsión eléctrica solar mantiene la aceleración constante hacia el exterior del sistema solar.

La misión representa la primera exploración humana de un mundo compuesto principalmente por metal

La misión representa la primera exploración humana de un mundo compuesto principalmente por metal en lugar de roca o hielo. Los científicos estiman que el asteroide 16 Psyche tiene una composición de hierro y níquel similar al núcleo de la Tierra. La sonda espacial utilizó la gravedad de los planetas y un sistema de propulsión de iones para optimizar el consumo de combustible en su trayecto. La llegada al destino está prevista para agosto de 2029, momento en que el aparato iniciará una fase de estudio de 26 meses en órbita.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

China lanzó el robot araña SpiderFab para construir infraestructuras en el espacio y desafiar el liderazgo de la NASA

Qué instrumentos utiliza la NASA para estudiar el asteroide 16 Psyche

El equipo técnico instaló un generador de imágenes multiespectral que capturará fotografías de alta resolución para diferenciar los metales de los silicatos. El sistema de comunicación láser de última tecnología permitió realizar pruebas de transmisión de datos a distancias récord durante el trayecto. Además, la nave porta un magnetómetro para detectar posibles campos magnéticos residuales y un espectrómetro de rayos gamma para identificar los elementos químicos que forman la superficie del cuerpo celeste.

"Estamos en una fase de crucero donde los propulsores de iones trabajan casi sin interrupción", declararon los técnicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) en California. El motor de efecto Hall emite un brillo azulado constante mientras acelera la masa de la nave mediante la expulsión de gas xenón. Esta tecnología permite alcanzar velocidades superiores a las de los cohetes químicos tradicionales con una fracción del peso inicial.

La NASA utilizó radares de alta precisión en aviones C-20A para monitorear las fallas sísmicas de California

Por qué el asteroide 16 Psyche es vital para la ciencia actual

El interés científico reside en que este objeto podría ser el núcleo expuesto de un antiguo protoplaneta que perdió sus capas exteriores debido a colisiones violentas. Al estudiar este cuerpo, los investigadores podrán obtener datos directos sobre la formación de los planetas rocosos sin necesidad de perforar miles de kilómetros en el interior terrestre. La misión busca confirmar si el asteroide presenta una topografía de cráteres metálicos y crestas de hierro sólido.

El equipo técnico capturará fotografías de alta resolución para diferenciar los metales de los silicatos

La nave Psyche recorrió gran parte del camino utilizando una trayectoria en espiral que la alejó del sol. El personal de la NASA ajustó las antenas de alta ganancia para mantener el vínculo con la Red del Espacio Profundo. Los paneles solares, que tienen el tamaño de una cancha de tenis, captan la luz cada vez más tenue para alimentar los sistemas internos y los procesadores de datos.

El costo total del proyecto alcanzó los 1.200 millones de dólares, incluyendo el desarrollo de los instrumentos y el lanzamiento mediante un cohete Falcon Heavy de la empresa SpaceX. La estructura del asteroide posee un diámetro de 226 kilómetros y contiene una masa que representa casi el 1% de todo el cinturón de asteroides. La precisión de la trayectoria actual asegura un encuentro orbital óptimo en el tiempo establecido por los calendarios de vuelo.

API/ML/AF