China lanzó el robot araña SpiderFab para construir infraestructuras en el espacio y desafiar el liderazgo de la NASA

El gobierno de China presentó el SpiderFab, un robot con forma de araña diseñado para la construcción de infraestructuras a gran escala en el espacio exterior mediante procesos de fabricación aditiva. Este sistema permite que las misiones espaciales prescindan del transporte de estructuras rígidas y pesadas desde la Tierra, reemplazándolas por materia prima liviana que se procesa directamente en el vacío. La innovación apunta a la creación de soportes para antenas de telecomunicaciones de alta potencia y paneles solares de dimensiones que actualmente resultan imposibles de lanzar en cohetes convencionales.

El despliegue de estas arañas robóticas se integrará en las futuras fases de la Estación Espacial Tiangong.

Esta tecnología utiliza un brazo robótico multieje capaz de imprimir filamentos de fibra de carbono y polímeros de alta resistencia. El SpiderFab operó de manera autónoma en simulaciones de microgravedad, donde demostró la capacidad de extruir vigas de largo alcance con una precisión milimétrica. El desarrollo respondió a la necesidad de reducir los costos logísticos, ya que el volumen de carga útil en los lanzadores actuales limita el tamaño de las naves y estaciones orbitales.

La estructura del robot posee múltiples extremidades articuladas que le permiten desplazarse sobre la misma obra que construye. "La capacidad de fabricar en órbita cambia radicalmente el paradigma del diseño aeroespacial, permitiendo estructuras diez veces más grandes que las actuales", señaló el equipo de ingenieros del proyecto. Esta arquitectura móvil evita el uso de andamiajes externos y optimiza el tiempo de ensamblaje en misiones de larga duración.

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Cómo funciona el sistema de construcción autónomo del SpiderFab chino

El núcleo del dispositivo consiste en un cabezal de impresión térmica que funde materiales compuestos para crear estructuras reticulares. El proceso de fabricación eliminó la restricción de que las piezas deban soportar las cargas gravitatorias del despegue, ya que los componentes solo enfrentan las fuerzas mínimas del entorno orbital. Esta ventaja estructural permitió que los ingenieros diseñaran piezas mucho más delgadas y extensas, optimizando el uso de la masa transportada desde la superficie terrestre.

El despliegue de estas arañas robóticas se integrará en las futuras fases de la Estación Espacial Tiangong. El programa espacial chino buscó con este avance superar las limitaciones del despliegue mecánico de estructuras plegables, que suelen presentar fallas en las articulaciones durante la apertura.

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El impacto del avance chino frente a los proyectos de la NASA

La agencia espacial estadounidense mantuvo proyectos similares como el Archinaut, pero la velocidad de implementación de Pekín generó una nueva brecha en la carrera tecnológica. El SpiderFab demostró una versatilidad superior al integrar funciones de reparación y mantenimiento en la misma plataforma de construcción. La capacidad de reparar satélites en desuso o ampliar estaciones existentes sin necesidad de enviar nuevas piezas desde la base terrestre otorgó a China una autonomía estratégica inédita en el sector.

La competencia por el control de la infraestructura orbital se intensificó con la posibilidad de instalar radiotelescopios de gran apertura en la cara oculta de la Luna. El uso de estos robots facilitó la proyección de bases lunares permanentes, donde el SpiderFab utilizará recursos locales y materiales procesados para levantar hangares y torres de comunicación.

El núcleo del dispositivo consiste en un cabezal de impresión térmica que funde materiales compuestos para crear estructuras reticulares.

El desarrollo tecnológico se financió a través de organismos estatales vinculados a la defensa y la exploración civil. Las pruebas en cámaras de vacío confirmaron que el material extruido por el robot mantiene sus propiedades mecánicas bajo la radiación solar directa. "No estamos simplemente enviando objetos al espacio; estamos enviando la capacidad de crearlos allí mismo", sentenciaron los responsables del informe técnico sobre el prototipo.

API/fl