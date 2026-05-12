La NASA publicó este lunes un mapa detallado del centro de la Vía Láctea captado por el telescopio espacial Hubble, diseñado específicamente para maximizar el rendimiento del futuro telescopio espacial Nancy Grace Roman. El relevamiento cubrió regiones saturadas de astros donde la densidad lumínica dificulta la identificación de objetos individuales.

Esta base de datos facilitará la localización de estrellas de neutrones y planetas aislados mediante una técnica de observación de frontera. La plataforma poseerá un campo de visión 100 veces superior al de su predecesor, lo que permitirá capturar imágenes panorámicas con la misma resolución.

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La información, difundida a través de un comunicado oficial de la misión del Space Telescope Science Institute (STScI), confirmó que el Hubble analizó la luz de millones de cuerpos celestes en el bulbo galáctico. El objetivo técnico consistió en establecer un marco de referencia previo al lanzamiento del Roman, previsto para mayo de 2027.

Por qué el Hubble es vital para la misión del telescopio Roman

La precisión del Hubble permitió a los astrónomos medir el movimiento propio de las estrellas durante un periodo de varios años. Este seguimiento resultó fundamental porque el Roman utilizará el efecto de microlente gravitacional para detectar mundos que no orbitan ninguna estrella.

El relevamiento actual sirvió para limpiar el ruido visual y predecir dónde ocurrirán estos eventos de alineación planetaria. Sin esta hoja de ruta, el nuevo observatorio perdería tiempo de exposición en zonas con baja probabilidad de hallazgos significativos.

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Los científicos enfocaron los instrumentos en el centro galáctico debido a que allí la concentración de materia es máxima. El mapa identificó candidatos a ser estrellas de neutrones, los restos colapsados de soles masivos que poseen una densidad extrema.

¿Qué tipo de descubrimientos se esperan en el centro de la Vía Láctea?

La NASA proyectó que el telescopio Roman encontrará miles de planetas similares a la Tierra y a Júpiter en regiones donde hasta ahora la visibilidad fue nula. El mapa del Hubble delimitó áreas donde la extinción estelar —el bloqueo de la luz por el polvo cósmico— es menor.

a capacidad de procesar grandes volúmenes de datos estadísticos transformó la búsqueda de exoplanetas de un esfuerzo individual a uno de mapeo masivo. El estudio previo determinó que la cantidad de planetas errantes en la galaxia podría superar a la de las estrellas que los alojan.

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El relevamiento incluyó la medición de la paralaje estelar, un cambio aparente en la posición de un objeto cuando se observa desde diferentes puntos de la órbita terrestre. Este dato permitió calcular distancias exactas dentro del bulbo, una tarea compleja por la superposición de astros en la línea de visión.

La integración de ambas tecnologías representó un salto en la astronomía observacional. Mientras el Hubble funcionó como un bisturí para analizar puntos específicos, el Roman actuará como un lente gran angular de alta definición. La combinación de estos datos permitirá reconstruir la historia de la formación estelar en los últimos 10.000 millones de años dentro de nuestra propia galaxia.