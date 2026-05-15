Victor Glover tras Artemis II: “Lo que nos movilizaba era la curiosidad por ir más allá de lo conocido”

La misión Artemis II marcó un punto de inflexión para la exploración espacial moderna y significó el regreso del ser humano a las cercanías de la Luna desde 1972. El astronauta norteamericano, Victor Glover, expresó: “Los que nos movilizaba era la curiosidad por ir más allá de lo conocido” y destacó que la experiencia permitió recuperar una sensación de “asombro colectivo”, durante una extensa entrevista con la periodista y presentadora, Oprah Winfrey.

Se trató del primer vuelo tripulado del programa lanzado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, tripulación que completaron: Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes recorrieron más de 1.117.000 kilómetros alrededor de la Luna antes de su regreso a la Tierra.

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Los integrantes del histórico sobrevuelo lunar se refirieron al impacto emocional de observar la Tierra desde el espacio profundo en el marco del podcast “The Oprah”.

La entrevista de la tripulación Artemis II con Oprah Winfrey

En relación con ello, en uno de los momentos más destacados y conmovedores del reportaje, Oprah Winfrey le preguntó a Glover qué fue lo que sintió al observar nuestro planeta desde una distancia nunca antes experimentada.

Victor Glover: “Cuando ves la Tierra desde tan lejos, desaparecen las fronteras, solo ves un lugar compartido”

El cosmonauta estadounidense de Artemis II, Victor Glover, simbolizó que “cuando ves la Tierra desde tan lejos, desaparecen las fronteras, los conflictos y las diferencias políticas. Solo ves un hogar compartido”.

Astronauta de Artemis II, Victor Glover afirmó que la misión "habría sido un éxito rotundo", incluso si hubiera desorbitado de emergencia

Además, describió el silencio del espacio profundo como una experiencia “abrumadora y transformadora”. Según relató, durante varios pasajes del viaje la tripulación permaneció largos minutos observando la Tierra desde las ventanas de Orion sin pronunciar palabra.

En este sentido, Reid Wiseman, reflexionó en The Oprah Podcast: “No creo que la humanidad haya evolucionado lo suficiente para comprender lo que veíamos en ese momento era algo de otro mundo”.

Victor Glover junto a Reid Wiseman en The Oprah Podcas

El regreso de la Luna como símbolo global

La conversación entre Oprah Winfrey y Victor Glover tuvo una enorme repercusión en redes sociales y medios internacionales porque reflejó el renovado interés global por la exploración espacial tripulada.

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A diferencia de la carrera espacial del siglo XX, Artemis busca integrar alianzas internacionales y colaboración entre agencias espaciales y compañías privadas. La NASA trabaja actualmente junto a socios europeos, japoneses y canadienses en el desarrollo de infraestructura lunar, mientras empresas privadas avanzan en sistemas de aterrizaje y transporte orbital.

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