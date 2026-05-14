Xi advierte a Trump sobre un posible conflicto si se maneja mal el tema Taiwán

Xi Jinping advirtió a Donald Trump sobre un posible conflicto si se maneja mal la cuestión de Taiwán. Fueron comentarios directos que marcaron el inicio por lo demás cordial para la primera visita de un presidente de Estados Unidos a China en casi una década.

Los dos líderes hablaron durante casi dos horas y media en el Gran Palacio del Pueblo el jueves, después de una ceremonia de bienvenida en el centro de Pekín que incluyó guardias de honor, una procesión formal y decenas de niños ondeando banderas y vitoreando con entusiasmo. Mientras esa reunión seguía en curso, China difundió una lectura de los comentarios de Xi que puso en primer plano a Taiwán, la isla de gobierno autónomo.

“La cuestión de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y EE.UU.”, dijo Xi, según la agencia oficial de noticias Xinhua. “Si se maneja mal, las dos naciones experimentarán una colisión o incluso choques, lo que empujará toda la relación China-EE.UU. a una situación altamente peligrosa”.

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Aunque la tregua comercial del último año ha estabilizado los vínculos entre EE.UU. y China en los últimos meses, Taiwán sigue siendo un tema que ha tensado la relación. China se ha opuesto a un paquete de armas estadounidenses para la isla democrática, que Pekín considera parte de su territorio, y pidió a EE.UU. que aclare que Washington no apoya la independencia taiwanesa.

Mientras Xi y Trump recorrían el Templo del Cielo después de sus conversaciones, los reporteros gritaron preguntas a Trump sobre Taiwán, que él ignoró. Un comunicado de un funcionario de la Casa Blanca difundido horas más tarde no mencionó a Taiwán en absoluto.

En cambio, según la versión estadounidense, los líderes habían hablado sobre ampliar el acceso al mercado para las empresas de EE.UU. y que Xi había indicado interés en comprar más energía y productos agrícolas estadounidenses. Los líderes también discutieron formas de abordar el flujo de precursores de fentanilo y coincidieron en que Irán no debe obtener un arma nuclear, según el funcionario, que informó a los periodistas bajo condición de anonimato.

En un banquete nocturno, Trump dio un discurso e invitó a Xi a visitar la Casa Blanca en septiembre. A esa cena asistieron funcionarios chinos y ejecutivos empresariales estadounidenses que participaron del viaje.

Los comentarios de Xi constituyen la advertencia más “directa” de China hasta ahora sobre Taiwán, dijo Zhu Feng, decano ejecutivo de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Nankín. Ese lenguaje probablemente buscó advertir a la administración Trump contra el respaldo al presidente taiwanés Lai Ching-te, a quien Pekín ya ha calificado de “separatista”, agregó Zhu.

Fricciones persisten

Los dos líderes también hablaron sobre la situación en Medio Oriente, la crisis de Ucrania y la península de Corea, según Xinhua, que no nombró directamente a Irán. Xi subrayó la estabilidad en el comercio entre las dos mayores economías del mundo.

El yuan onshore alcanzó su nivel más fuerte desde febrero de 2023, con un avance de 0,1% tras reportes sobre un posible acuerdo comercial de US$30.000 millones. Las acciones de China continental cayeron 1,7%, mientras los inversionistas tomaban ganancias de un reciente repunte tecnológico y aguardaban detalles concretos de la cumbre en curso.

Hsiao Kuang-wei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, dijo el jueves que Taiwán seguirá trabajando estrechamente con EE.UU. y socios afines para salvaguardar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán.

La advertencia de China sobre Taiwán contrastó con los comentarios optimistas que intercambiaron los dos líderes sobre la trayectoria de su relación.

“Deberíamos ser socios, no rivales”, dijo Xi en sus comentarios iniciales, mientras Trump pronosticó que los dos países tenían un futuro “fantástico” por delante. El líder estadounidense agregó: “La relación entre China y EE.UU. será mejor que nunca”.

Las relaciones entre Washington y Pekín se han mantenido estables desde que los dos presidentes se reunieron en octubre pasado en Busan, Corea del Sur. Pero persisten fricciones, incluida la dominancia de China sobre el suministro de tierras raras y los controles estadounidenses a las exportaciones que limitan la capacidad de las empresas chinas para acceder a chips de última generación.

Xi dijo que una reunión celebrada el día anterior en Corea del Sur entre los negociadores comerciales de ambos países alcanzó un resultado “generalmente equilibrado y positivo”, según un comunicado oficial.

EE.UU. y China evalúan un posible marco bajo el cual cada país identificaría unos US$30.000 millones en bienes cuyos aranceles podrían reducirse sin amenazar intereses de seguridad nacional, informó antes Reuters, citando a cuatro personas no identificadas familiarizadas con los objetivos de la administración Trump. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el reporte.

Xi también expresó confianza en que EE.UU. y China podrían superar la “trampa de Tucídides”, según la cual el riesgo de guerra aumenta cuando una potencia establecida se ve amenazada por una potencia en rápido ascenso. La lectura china dijo que los dos países se apoyaban mutuamente para organizar las cumbres del Grupo de los 20 y de Cooperación Económica Asia-Pacífico este año, lo que daría a ambos septuagenarios otras dos oportunidades para conversar.

Cuestión de Taiwán

Trump y Xi se han reunido al menos seis veces durante la última década, por lo general al margen de grandes cumbres multilaterales, aunque también han visitado sus respectivos países.

Cuando hablaron públicamente por última vez en una llamada telefónica en febrero, el líder chino advirtió a EE.UU. que manejara las ventas de armas a Taiwán con “máximo cuidado”, comentarios que llegaron semanas después de que Washington aprobara un paquete récord de US$11.000 millones para Taipéi. Otro tramo de US$14.000 millones se ha demorado, y Taiwán aprobó recientemente un presupuesto especial que da al centro de producción de chips más margen fiscal para esas compras.

En la antesala de la cumbre, China intensificó sus esfuerzos para aislar a Taipéi. Los viajes internacionales de Lai fueron bloqueados después de que Pekín presionara a tres países africanos para que negaran a su avión el acceso a su espacio aéreo. Semanas antes, Xi se reunió con el Kuomintang, la oposición de la isla favorable a Pekín, algo que no ocurría desde hacía una década.

Pekín tiene herramientas para tomar represalias si EE.UU. presiona sobre Taiwán, según Zhou Bo, coronel sénior retirado del Ejército Popular de Liberación. Citó maniobras militares más sofisticadas y sanciones como posibles vías.

Ali Wyne, asesor sénior de investigación y promoción sobre relaciones EE.UU.-China en International Crisis Group, dijo que no espera que Washington haga un cambio importante en su política hacia Taiwán.

“La mayor preocupación, si estás en Taiwán, es qué concesiones informales y extraoficiales podría hacer el presidente Trump”, dijo.

LM