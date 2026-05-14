Xi Jinping advirtió a Trump que Taiwán puede llevar a China y EE.UU. a un conflicto

El presidente de Xi Jinping advirtió este jueves a Donald Trump que una mala gestión del conflicto en Taiwán podría derivar en un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, durante una cumbre bilateral realizada en Pekín. El encuentro, celebrado en el Gran Salón del Pueblo de la plaza Tiananmén, se extendió durante más de dos horas y estuvo marcado por diferencias geopolíticas, disputas comerciales y la guerra en Irán.

La reunión comenzó con gestos de cordialidad y una recepción protocolar de alto nivel. Trump definió a Xi como un “gran líder” y aseguró que ambos países podrían tener “un futuro fantástico juntos”. Sin embargo, el mandatario chino endureció rápidamente el tono y dejó en claro que Taiwán continúa siendo el punto más sensible de la relación bilateral entre las dos principales economías del planeta.

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Durante la cumbre, Xi afirmó que la cuestión taiwanesa representa “el tema más importante” en el vínculo entre Washington y Pekín. Además, sostuvo que un error diplomático sobre ese territorio podría llevar a las dos potencias “a chocar o incluso entrar en conflicto”. China considera a Taiwán como parte de su territorio y mantiene una presión militar creciente sobre la isla desde hace años.

El viaje de Trump a China fue el primero de un presidente estadounidense en casi diez años y se produjo en medio de una relación deteriorada por la guerra comercial de 2025. En los últimos meses, ambos países protagonizaron una fuerte disputa arancelaria impulsada por medidas proteccionistas de Washington, que impactaron sobre cadenas de suministro y mercados internacionales.

Otro de los temas centrales de la reunión fue la guerra en Irán y el impacto sobre el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de petróleo. Según informó la Casa Blanca, Trump y Xi coincidieron en la necesidad de mantener abierto el paso para garantizar el flujo energético global. China depende en gran medida de ese corredor para abastecerse de crudo.

La tensión en Medio Oriente incluso había obligado a Trump a postergar este viaje, originalmente previsto para marzo. En paralelo, medios iraníes aseguraron que Teherán autorizó el paso de varios buques chinos por la zona en medio del conflicto regional, un dato que expone la relevancia económica y militar del estrecho para Beijing.

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La agenda también incluyó conversaciones sobre inteligencia artificial y seguridad tecnológica. Del encuentro participaron empresarios de peso internacional como Elon Musk y Jensen Huang, en un contexto de competencia creciente entre China y Estados Unidos por el liderazgo global en innovación y desarrollo de IA.

Pese a las diferencias, Xi buscó dejar un mensaje de cooperación y prometió una mayor apertura económica para las empresas estadounidenses. Trump, por su parte, calificó la reunión como “extremadamente positiva y productiva” e invitó al líder chino a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre.

CS/fl